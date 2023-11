Wielkie zaspy w Tatrach! Ważne ostrzeżenie dla turystów

Atak zimy w Tatrach. Ostrzeżenie dla turystów. Bez doświadczenia i wiedzy o lawinach nie wychodź na szlaki

Uwaga turyści! Zima w Tatrach to nie przelewki. W najwyższych polskich górach napadało pełno śniegu i jeśli nie macie naprawdę dużego doświadczenia w zimowej wspinaczce, lepiej zostańcie w domu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Tatrzański Park Narodowy ostrzegają przed atakiem zimy w Tatrach. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich leży metr śniegu, na Kasprowym Wierchu niewiele mniej, bo 70 centymetrów. W Tatrach obowiązuje obecnie drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, ale po stronie słowackiej jest już lawinowa "trójka". „W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki turystyczne. Na szlakach zalega śnieg, który powyżej górnej granicy lasu jest nieprzedeptany. Wieje tam silny wiatr, utrudniający poruszanie się. W zagłębieniach terenu utworzyły się głębokie zaspy” – informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Czy można już jeździć na nartach w Tatrach?

Jak dodają przedstawiciele TPN, w górach nadal nie ma jednak jeszcze warunków do uprawiania narciarstwa. To dlatego, że pokrywa śnieżna nie zabezpiecza jeszcze wystarczająco cennej, chronionej w parku narodowym roślinności oraz gleby. Szczególnie niebezpiecznie jest teraz po słowackiej stronie, gdzie mamy do czynienia z wyższym stopniem zagrożenia lawinowego. Tam zejście lawiny jest możliwe przy znacznym obciążeniu na bardziej stromych stokach, mogą też schodzić małe lawiny nawet bez spełnienia tego warunku.

