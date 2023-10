Tak wyglądały derby Krakowa. Przedwojenne zdjęcia to prawdziwa podróż w czasie!

Derby Krakowa na starych zdjęciach. Tak wyglądała „Święta Wojna”

Derby Krakowa to z pewnością te spotkania piłkarskie, które elektryzują całą Polskę. Jak dotąd w historii odbyły się 203 oficjalne mecze pomiędzy Wisłą Kraków a Cracovią. Pierwsze oficjalne spotkanie rozegrano jeszcze 20 września 1908 roku. Wówczas w meczu towarzyskim padł remis 1:1. Sława spotkań derbowych w Krakowie już dawno wyszła poza obręb miasta. W 2009 roku „Daily Mail” umieścił derby Krakowa na 13. miejscu swojej listy opisującej największe derby na świecie. Wspominając o „Świętej Wojnie” należy także spojrzeć na statystyki. W 203 oficjalnych spotkaniach Wisła odniosła 91 zwycięstw, zaś 64 spotkania padły łupem „Pasów”. Remis odnotowano 48-krotnie. Biała Gwiazda prowadzi także w bilansie bramkowym, wynoszącym 324 do 248. Najwyższa wygrana Cracovii w derbach to wynik 5:0, z kolei Wisła najwyżej triumfowała pokonując lokalnego rywala 7:1. Co ciekawe, derby pomiędzy Cracovią a Wisłą to nie tylko piłka nożna. Jak podaje portal „Wikipasy.pl”, rywalizacja ta obejmowała także siatkówkę, koszykówkę, boks, hokej na lodzie, tenis stołowy, piłkę ręczną a nawet… zawody pływackie! Ostatnie derby Krakowa odbyły się 1 maja 2022 roku i zostały rozegrane na stadionie „Pasów”. Cracovia zremisowała wówczas z Wisłą Kraków 0:0. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądały derby Krakowa!