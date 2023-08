Ślub z wyższych sfer w Krakowie. Książę i hrabianka to znajomi króla Karola III

Ogromny sukces policji. Ścigali go za przeklinanie. 22-latek poniesie karę!

Taka uroczystość, nawet w Królewskim Mieście Krakowie, to rzadkość! Trzy lata temu książę Jan Lubomirski-Lanckoroński usłyszał "TAK" od wybranki swojego serca - Heleny Mańkowskiej. Małżonka księcia również może się pochwalić szlachetnym pochodzeniem, ponieważ jest hrabianką. Para pobrała się dokładnie 28 sierpnia 2020 roku w krakowskim magistracie. Ślub był utrzymywany w tajemnicy, dlatego mieszkańcy miasta mogli być zaskoczeni widokiem młodej pary podjeżdżającej dorożką pod restaurację Wierzynek. W tym prestiżowym lokalu odbyło się przyjęcie weselne, choć pierwotne plany były inne. Wesele miało mieć staropolski charakter i trwać przez kilka dni. Na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa, która uniemożliwiła organizację hucznej imprezy. Młodzi świętowali więc zawarcie małżeństwa wyłącznie w gronie najbliższych osób. Nowożeńcom towarzyszył m.in. książę Stanisław Lubomirski, ojciec Jana Lubomirskiego. Pan młody niezwykle dostojnie prezentował się we fraku, natomiast jego wybranka zadała szyku wybierając piękną, białą sukienkę. Uzupełnienie kreacji stanowił bukiet róż.

Książęca para to znajomi Karola III. Świętowali koronację z królem i królową Camillą

Jak przystało na przedstawicieli wyższych sfer, książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego małżonka Helena utrzymują kontakty z członkami innych arystokratycznych rodów. Co więcej, wśród ich znajomych jest król Karol III oraz królowa Camilla. Obie pary spotkały się między innymi w trakcie przyjęcia zorganizowanego z okazji koronacji syna Elżbiety II na brytyjskiego monarchę. Impreza w stylu garden party odbyła się przed koronacją, a polska para książęca dostąpiła zaszczytu zaproszenia do królewskiego namiotu. Książę Jan relacjonował w mediach, że na ich obecność zwróciła uwagę sama królowa-małżonka. Polscy arystokraci otrzymali nawet możliwość konwersacji z Karolem, Camillą, a także innymi członkami rodu Windsorów, co świadczy o sympatii, jaką się cieszą na londyńskim dworze. Poniżej galeria zdjęć z bajkowej uroczystości ślubu księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i hrabianki Heleny Mańkowskiej.

