Znalazł się właściciel gotówki zgubionej w Krakowie. Urzędnicy wykluczyli oszustwo

Zgubiona niedawno w Krakowie duża suma pieniędzy wróciła do właściciela. Magistrat poinformował, że mężczyzna zgłosił się do Biura Rzeczy Znalezionych i podał szczegóły, które uprawdopodobniły, że to właśnie do niego należała kwota wynosząca ponad 5 tysięcy złotych. Urzędnicy wykluczyli, by doszło do oszustwa, dlatego oddali mężczyźnie pieniądze. Sprawa zaginionej gotówki znalazła więc pozytywne zakończenie.

W Krakowie pieniądze dosłownie leżą na ulicy

W ubiegłym roku do Biura Rzeczy Znalezionych zostało przekazane blisko 45 tysięcy złotych znalezionych w różnych miejscach i okolicznościach na terenie Krakowa. Najczęściej pieniądze znajdowane są w galeriach handlowych, środkach komunikacji miejskiej, na ulicach lub chodnikach oraz miejscach kultury takich jaki kina czy teatry. Poza polską walutą Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje również waluty obce znalezione na terenie miasta. Ubiegły rok to blisko 4000 euro, ponad 500 dolarów amerykańskich oraz kilkadziesiąt funtów. W depozycie przechowywane są również waluty „egzotyczne” takie jak: juany chińskie, wony południowokoreańskie oraz dirhamy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Pieniądze, które w ciągu dwóch lat nie zostaną odebrane przez właściciela stają się własnością osoby, która je znalazła. W przypadku braku danych znalazcy pieniądze stają się własnością miasta.

