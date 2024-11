Wojskowy śmigłowiec krąży nad Tatrami. Co się dzieje? Jest komunikat

Nowe przystanki kolejowe w Krakowie. Z Nowej Huty do centrum miasta w 10 minut

Jeśli zobaczysz podczas spaceru po tatrzańskiej dolinie lub zimowej wspinaczki wojskowy śmigłowiec, to potwierdzamy - taka maszyna rzeczywiście krąży teraz nad polskimi Tatrami. Poinformował o tym w rozmowie z Polską Agencją Prasową naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof. Informacja o tym została zamieszczona również na platformie społecznościowej X przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na pokładzie znajdują się wojskowi piloci i mechanik oraz doświadczeni ratownicy TOPR. Co się stało? Jak się okazuje, maszyna wojskowa będzie po prostu zastępować używany normalnie przez TOPR śmigłowiec ratowniczy Sokół, który od poniedziałku 18 listopada przechodzi przegląd techniczny. Bliźniacza maszyna MON W-3 Sokół stanie się zatem zwyczajnym widokiem nad Tatrami aż do połowy grudnia.

“To coroczny, standardowy przegląd techniczny śmigłowca. Planujemy, że przegląd zakończy się 15 grudnia"

“To coroczny, standardowy przegląd techniczny śmigłowca. Odbywa się on w bazie śmigłowca w Zakopanem. Planujemy, że przegląd zakończy się 15 grudnia. Do tego czasu w akcjach ratowniczych w górach będzie uczestniczył śmigłowiec Lotniczej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z Powidza wraz z załogą” - powiedział PAP naczelnik TOPR. "Od 18 listopada, przez 4 tygodnie żołnierze #WojskoPolskie będą wspierać TOPR" - pisze na X Ministerstwo Obrony Narodowej, załączając zdjęcia śmigłowca. Sokół TOPR jest w służbie od początku lat 90., maszynę podarowała ratownikom kancelaria ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy. W 1994 r. Sokół uległ katastrofie w Dolinie Olczyskiej, zginęło wtedy dwóch pilotów i dwóch ratowników. Po półtorarocznej przerwie śmigłowiec wrócił do służby.

