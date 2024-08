W przypadku osób do 18 roku życia spożywanie alkoholu stanowi przejaw demoralizacji, więc materiały sprawy zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, celem wszczęcia sprawy o przeciwdziałanie demoralizacji. Policjanci przypominają rodzicom, że czas spędzany razem przez nastolatków często staje się okazją do eksperymentowania z papierosami, alkoholem czy narkotykami. W młodym organizmie alkohol czy narkotyki powodują szybkie i nieodwracalne zmiany. Funkcjonariusze apelują do rodziców, aby zwracali uwagę swoim pociechom na zagrożenia, które niosą ze sobą uzależnienia - informuje policja.