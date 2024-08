i Autor: archiwum serwisu zdjęcie ilustracyjne

Trwają poszukiwania

Dramat na dzikim kąpielisku. Wszedł do wody i już nie wyszedł. Na brzegu zostały ubrania

W dalszym ciągu nie udało się odnaleźć mężczyzny, który wszedł do zalewu Gliniak w Bolęcinie pod Chrzanowem i zniknął. Na brzegu zostały jego ubrania. Zaniepokojony świadek powiadomił służby, że nikt nie widział, by mężczyzna wychodził z wody. Wczoraj poszukiwania były prowadzone do zmroku, a następnie je zawieszono. Dzisiaj zostaną wznowione.