W Tarnowie zawyją syreny alarmowe. To nie będą ćwiczenia

Co z najważniejszą imprezą roku w Tarnowie? Zaskakująca odpowiedź magistratu

Niewielu wie, że to tutaj pierwszy raz w Polsce podano kartofle! Piękny obiekt, który trzeba zobaczyć

Tragedia pod Tarnowem. Zginął młody paralotniarz

Tragicznie zakończył się lot dwóch paralotniarzy, który wystartowali z lądowiska w Łęgu Tarnowskim (gmina Żabno). Szczęśliwie wylądował tylko jeden z nich, niestety ciało drugiego z mężczyzn zostało znalezione w polu kukurydzy znajdującym się w odległości około jednego kilometra od lądowiska.

Do wypadku doszło w piątek, 23 sierpnia. Swój lot mężczyźni rozpoczęli po południu. W jego trakcie kontakt między paralotniarzami został zerwany. Po wylądowaniu jeden z nich usiłował odnaleźć swojego kolegę, jednak gdy mu się to nie udawało, zawiadomił o zdarzeniu służby. Wówczas zostały rozpoczęte poszukiwania. Zapadające ciemności spowodowały, że wieczorem w piątek akcję trzeba było zawiesić. Wznowiono ją kolejnego dnia, a do działań użyto między innymi śmigłowca. Radio ESKA podaje, że ciało paralotniarza zostało znalezione wcześnie rano w sobotę, 24 sierpnia. W pobliżu znajdowała się czasza paralotni, która została dostrzeżona przez załogę śmigłowca. Poniżej dalsza część artykułu.

Dramat w Białym Dunajcu. Młodsze dzieci widziały, jak ojciec zabija ich brata?!

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii

W momencie odnalezienia paralotniarz już nie żył. Z informacji Radia ESKA wynika, że mężczyzna miał 32 lata. Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przekazał stacji, że ciało zostało zabezpieczone, a prokurator podjął decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Dopiero ona da odpowiedź na pytanie, czy przyczyną śmierci był upadek z dużej wysokości, czy zgon nastąpił w powietrzu i wynikał z problemów zdrowotnych mężczyzny.

Dochodzenie jest prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury. Swoje postępowanie dotyczące tragicznego zdarzenia wszczęła również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Sonda Straciłeś ostatnio kogoś bliskiego? Niestety tak Nie