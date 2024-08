Nowe fakty

Zabójstwo 14-latka w Białym Dunajcu. Nagły zwrot akcji w sprawie ojca. Tego nikt się nie spodziewał

Zabójstwo 14-letniego chłopca w Białym Dunajcu (małopolskie) wstrząsnęło całą Polską. Do sprawy zatrzymano 45-letniego ojca ofiary. Podczas piątkowego przesłuchania, mężczyzna przyznał się do winy i opisał, co wydarzyło się tamtej nocy. Przedstawicielka prokuratury potwierdza, że doszło do zmiany.