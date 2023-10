Wszystkich Świętych 2023. Wiceprezydent Krakowa apeluje o skromne przystrajanie grobów

Święto zmarłych to wyjątkowy czas, kiedy wspominamy tych, których już z nami nie ma. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig zawczasu zaapelował do mieszkańców miasta o to, by skromnie przystrajali groby swoich bliskich zmarłych. Wiąże się to z błyskawicznym zapełnianiem się cmentarnych kontenerów na śmieci, które po 1 listopada będą tonąć w wiązankach i wypalonych zniczach. Dla osób, które kupiły za dużo ozdób lub nie stać ich na kupno takowych, miasto zorganizowało zniczodzielnie. Znajdziemy je na: cmentarzu Batowickim, cmentarz komunalnym Grębałów, cmentarzu Rakowickim (od ul. Prandoty), cmentarzu Mydlniki i na cmentarzy Pychowice.

Wszystkich Świętych 2023. Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Godziny otwarcia

Cmentarz Rakowicki w Krakowie to jedna z najstarszych nekropolii w mieście. We Wszystkich Świętych będzie otwarty dla odwiedzających już od godzin 6.00 aż do ostatniego odwiedzającego. W pozostałych dniach na jego teren będzie można wejść w godzinach:

od 23 do 30 października 7-20,

31 października - 7-22,

2 listopada - 7-22,

3 listopada - 7-18.

Wszystkich Świętych 2023. Cmentarz Grębałów w Krakowie. Godziny otwarcia

Cmentarz Grębałów w Krakowie został założony w 1964 roku i znajduje się przy ul. Karola Darwina 1 na terenie Wzgórz Krzesławickich. 1 listopada obiekt będzie otwarty od 6.00 do ostatniego odwiedzającego. W pozostałe dni można wejść na jego teren w godzinach:

23-30 października 7-20,

31 października - 7-22,

2 listopada - 7-22,

3 listopada - 7-18.

Wszystkich Świętych 2023. Cmentarz Bronowice w Krakowie. Godziny otwarcia

Cmentarz Bronowice w Krakowie to wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. To właśnie tutaj znajduje się okazały grobowiec rodziny Tetmajerów. We Wszystkich Świętych obiekt będzie otwarty od 6.00 do ostatniego odwiedzającego. W pozostałe dni możemy wejść na jego teren w godzinach:

23-30 października 7-20,

31 października - 7-22,

2 listopada - 7-22,

3 listopada - 7-18.

Wszystkich Świętych 2023. Cmentarz Prokocim w Krakowie. Godziny otwarcia

Cmentarz Prokocim w Krakowie znajduje się przy ul. Bieżanowskiej 147. Podczas święta zmarłych będzie otwarty dla odwiedzających od godziny 6.00 do ostatniego odwiedzającego. W pozostałe dni możemy odwiedzić groby zmarłych, położone na jego terenie w godzinach:

23-30 października 7-20,

31 października - 7-22,

2 listopada - 7-22,

3 listopada - 7-18.

Wszystkich Świętych 2023. Cmentarz Podgórski i Stary Cmentarz Podgórski w Krakowie. Godziny otwarcia

Chociaż Stary Cmentarz Podgórski przechodzi obecnie wieloletnią renowację, na czas Wszystkich Świętych zostanie otwarty dla odwiedzających. Oba podgórskie cmentarze będą otwarte w takich samych godzinach, czyli 1 listopada już od godziny 6.00 do ostatniego odwiedzającego. W pozostałe dni godziny otwarcia wyglądają następująco:

23-30 października 7-20,

31 października - 7-22,

2 listopada - 7-22,

3 listopada - 7-18.

Wszystkich Świętych 2023. Cmentarz Mydlniki w Krakowie. Godziny otwarcia

Cmentarz Mydlniki to jeden z najmniejszych cmentarzy komunalnych w Krakowie. We Wszystkich Świętych będzie otwarty już od 6.00 do ostatniego odwiedzającego. W pozostałe dni można wejść na jego teren w godzinach:

23-30 października 7-20,

31 października - 7-22,

2 listopada - 7-22,

3 listopada - 7-18.

