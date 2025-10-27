Wszystkich Świętych w Krakowie. Jak dojechać na cmentarz Rakowicki? Trzy ulice wyłączone z ruchu

Okres Wszystkich Świętych dla kierowców w Krakowie oznacza utrudnienia komunikacyjne, zwłaszcza w rejonie największych nekropolii. W tym roku nie będzie inaczej. Władze miasta ogłosiły listę zmian w organizacji ruchu wokół cmentarza Rakowickiego, które wejdą w życie już od 31 października. Część ulic zostanie całkowicie wyłączona z ruchu.

Ukraińskie miejsce pamięci na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kwatera została ozdobiona ukraińską flagą

i

Autor: Zygmunt Put/CC /wikipedia/ CC BY-SA 4.0 Cmentarz Rakowicki w Krakowie.
  • Od 31 października do 2 listopada zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarza Rakowickiego. Zamknięte dla ruchu będą m.in. ulice Rakowicka, Grochowska i Prandoty.
  • Zmiany będą wprowadzane etapami – pierwsze rozpoczną się 31 października o godz. 10:00, a kolejne tego samego dnia o 23:30. Największe utrudnienia potrwają do wieczora 1 listopada oraz przez większość dnia 2 listopada.
  • W dniach 1 i 2 listopada przy ul. Prandoty (od strony al. 29 Listopada) zostanie uruchomiony specjalny parking dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkich Świętych w Krakowie. Organizacja ruchu przy cmentarzu Rakowickim

W okresie uroczystości Wszystkich Świętych wzmożony ruch w okolicach nekropolii staje się źródłem ogromnych utrudnień dla kierowców. Kraków, jak co roku, przygotowuje się na komunikacyjne wyzwanie, wprowadzając szereg zmian w organizacji ruchu. Największe modyfikacje dotyczą rejonu cmentarza Rakowickiego, jednej z najstarszych i najczęściej odwiedzanych nekropolii w mieście.

Jak informują organizatorzy, pierwsze utrudnienia kierowcy odczują już w piątek, 31 października, od godziny 10:00. Od tego momentu ulica Rakowicka zostanie całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Olszańskiej do ulicy Grochowskiej. To jednak dopiero początek komunikacyjnego paraliżu, który nasili się w kolejnych godzinach i dniach.

Prawdziwe oblężenie rozpocznie się w nocy z 31 października na 1 listopada. Od godziny 23:30 zamknięte zostaną kolejne ulice. Kierowcy nie przejadą:

  • ulicą Grochowską na odcinku od ul. Rakowickiej do al. Beliny-Prażmowskiego,
  • ulicą Prandoty, która zostanie całkowicie wyłączona z ruchu,
  • ulicą Rakowicką na długim odcinku od ul. Lubomirskiego aż do ul. Prandoty.

Dodatkowo, zablokowany zostanie przejazd z ulicy Olszańskiej w Rakowicką. Organizatorzy ruchu drogowego zaznaczają, że w nocy z 1 na 2 listopada, w zależności od natężenia ruchu i decyzji policji, planowane jest częściowe przywrócenie normalnej organizacji ruchu. Nie jest to jednak gwarantowane.

Zmiany w ruchu na 1 listopada. Gdzie zaparkować samochód przy Cmentarzu Rakowickim?

Znalezienie miejsca do zaparkowania w rejonie Cmentarza Rakowickiego w okresie Wszystkich Świętych będzie niezwykle trudne. Służby apelują, by w miarę możliwości wybrać komunikację miejską. Dla tych, którzy muszą dojechać samochodem, przygotowano ograniczone możliwości postoju. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, parkowanie będzie dopuszczone na alei Beliny-Prażmowskiego oraz ulicy Bolesława Chrobrego, jednak wyłącznie w miejscach zgodnych z istniejącym oznakowaniem.

Warto zwrócić uwagę na specjalnie wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. W dniach 1 i 2 listopada, w godzinach od 6:30 do 20:00, na ulicy Prandoty (od strony al. 29 Listopada) zostanie uruchomiony parking dedykowany właśnie im.

Na koniec niezwykle ważna informacja – wszystkie podane zmiany mogą ulec dalszym modyfikacjom. Służby, w tym policja, będą na bieżąco monitorować sytuację i w razie potrzeby mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia w ruchu. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność, stosować się do poleceń funkcjonariuszy i uzbroić się w cierpliwość.

