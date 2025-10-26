Pokazali nową pogodę na Wszystkich Świętych. Stroje na 1 listopada do wymiany

Konrad Marzec
2025-10-26 12:45

Pogoda na Wszystkich Świętych zaskakuje Polaków. Eksperci zaktualizowali swoje prognozy na 1 listopada i widzimy wyraźnie zmiany. Najcieplejsza odzież pójdzie w odstawkę. Ciekawie wyglądają zwłaszcza południowe rejony Polski. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na temperatury, ale również na opady deszczu.

i

Autor: Mariusz Mucha/Super Express/ Archiwum prywatne
  • Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Meteorolodzy mają coraz więcej informacji na temat pogody, która będzie z nami 1 listopada. Z prognoz IMGW wynika, że mieszkańcy południowych rejonów Polski mogą być bardzo zaskoczeni.
  • Niektórzy śmieją się cmentarnej rewii mody. Jedno jest pewne - na początku listopada 2025 roku trzeba będzie schować najcieplejszą odzież do szafy. Mało tego, niektórzy powiedzą, że Wszystkich Świętych kojarzy im się z wiosną i wysokimi temperaturami.
  • Gdzie termometry pokażą 17 stopni, a gdzie spadnie deszcz? Dowiesz się z poniższego materiału.

Pogoda na 1 listopada 2025 roku

Niespodziewane zmiany przynosi nowa prognoza pogody na Wszystkich Świętych (1 listopada 2025 r.). Przypomnijmy - to święto wypada w sobotę, więc przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny od pracy. Pracodawca może wyznaczyć inną datę, a gdzieniegdzie pracownicy sami wskazują proponowany dzień. Wielu dostosowuje swoje plany na początek listopada do prognozowanej pogody. Warto przyjrzeć się mapie, którą zwizualizował dr Alan Mandal dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że w dniu Wszystkich Świętych, na 15-17 stopni mogą liczyć mieszkańcy i goście województw:

  • dolnośląskiego
  • małopolskiego
  • opolskiego
  • śląskiego
  • lubuskiego
  • podkarpackiego
  • łódzkiego
  • lubelskiego

Prognoza IMGW na Wszystkich Świętych, 1 listopada na mapie

Pogoda IMGW na 1 listopada

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 1 listopada

Deszcz i chmury również obecne we Wszystkich Świętych

Prognozy mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że 1 listopada będzie ciepłym dniem. Na cmentarzach rewia mody nie będzie zdominowana przez najcieplejsze płaszcze i kurtki. Parasole nadal mogą się przydać. Opady deszczu są prognozowane dla południowej Polski oraz województw: łódzkiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego. Tutaj mamy zbieżność z wcześniejszą pogodą długoterminową. Najchłodniej powinno być na północnym zachodzie i północnym wschodzie kraju. Tam też słońce rzadziej będzie się przebijało przez chmury. IMGW nie zapowiada na ten okres silniejszego wiatru, więc temperatury odczuwalne nie powinny być znacząco niższe.

