Pokazali nową pogodę na Wszystkich Świętych. Stroje na 1 listopada do wymiany

Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Meteorolodzy mają coraz więcej informacji na temat pogody, która będzie z nami 1 listopada. Z prognoz IMGW wynika, że mieszkańcy południowych rejonów Polski mogą być bardzo zaskoczeni.

Niektórzy śmieją się cmentarnej rewii mody. Jedno jest pewne - na początku listopada 2025 roku trzeba będzie schować najcieplejszą odzież do szafy. Mało tego, niektórzy powiedzą, że Wszystkich Świętych kojarzy im się z wiosną i wysokimi temperaturami.

Gdzie termometry pokażą 17 stopni, a gdzie spadnie deszcz? Dowiesz się z poniższego materiału.

Pogoda na 1 listopada 2025 roku

Niespodziewane zmiany przynosi nowa prognoza pogody na Wszystkich Świętych (1 listopada 2025 r.). Przypomnijmy - to święto wypada w sobotę, więc przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny od pracy. Pracodawca może wyznaczyć inną datę, a gdzieniegdzie pracownicy sami wskazują proponowany dzień. Wielu dostosowuje swoje plany na początek listopada do prognozowanej pogody. Warto przyjrzeć się mapie, którą zwizualizował dr Alan Mandal dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że w dniu Wszystkich Świętych, na 15-17 stopni mogą liczyć mieszkańcy i goście województw:

dolnośląskiego

małopolskiego

opolskiego

śląskiego

lubuskiego

podkarpackiego

łódzkiego

lubelskiego

Prognoza IMGW na Wszystkich Świętych, 1 listopada na mapie

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 1 listopada

Deszcz i chmury również obecne we Wszystkich Świętych

Prognozy mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że 1 listopada będzie ciepłym dniem. Na cmentarzach rewia mody nie będzie zdominowana przez najcieplejsze płaszcze i kurtki. Parasole nadal mogą się przydać. Opady deszczu są prognozowane dla południowej Polski oraz województw: łódzkiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego. Tutaj mamy zbieżność z wcześniejszą pogodą długoterminową. Najchłodniej powinno być na północnym zachodzie i północnym wschodzie kraju. Tam też słońce rzadziej będzie się przebijało przez chmury. IMGW nie zapowiada na ten okres silniejszego wiatru, więc temperatury odczuwalne nie powinny być znacząco niższe.