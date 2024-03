Wybory samorządowe 2024. Wybory do Rady Miasta Krakowa. Kiedy się odbędą?

Już w niedzielę, 7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych w Polsce. Tego dnia nasi rodacy ruszą do urn, aby wybrać swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad miast, a także przedstawicieli samorządów, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów. To oznacza, że już wkrótce w Krakowie po 22-letniej kadencji Jacka Majchrowskiego, miasto zyska nowego prezydenta. Tego dnia wybierzemy także nowych członków i członkinie Rady Miasta Krakowa. Sprawdźcie jak oddać w tych wyborach ważny głos i kto znalazł się na listach wyborczych.

Wybory do Rady Miasta Krakowa. Jak oddać ważny głos?

Wybory samorządowe różnią się od siebie, w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy zameldowani i gdzie będziemy oddawać swój głos. W przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych — w wyborach samorządowych możemy zagłosować tylko w miejscu stałego zamieszkania. Zmiany adresu można dokonać w Centralnym Rejestrze Wyborców. W stolicy Małopolski wyborczy otrzymają trzy karty do głosowania z listami: kandydatów do Rady Miasta, kandydatów do sejmiku województwa i kandydatów na prezydenta miasta. Jak prawidłowo oddać głos w wyborach samorządowych? Żeby głos był ważny konieczne jest wybranie jednej osoby i postawienie przy niej znaku "X" tak, aby przecinał on kratkę.

QUIZ. Prezydent czy premier? Bez 6/10 nie nazywaj się prawdziwym Polakiem Pytanie 1 z 10 Donald Tusk Prezydent Premier Pełnił obie funkcje Dalej

Ile jest okręgów wyborczych do Rady Miasta Krakowa?

Wybory samorządowe znacznie różnią się od wyborów parlamentarnych. Widać to m.in. na przykładzie Rady Miasta. Mieszkańcy Krakowa, wybierając swoich przedstawicieli do RM, muszą wziąć pod uwagę inny podział terytorialny. Radni miejscy w stolicy Małopolski są wybierani z siedmiu okręgów wyborczych. Łącznie 43 radnych wybiera się na pięcioletnią kadencję z następujących okręgów:

Okręg nr 1: Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica III Prądnik Czerwony – 7 radnych

Okręg nr 2: Dzielnica IV Prądnik Biały, Dzielnica V Krowodrza – 6 radnych

Okręg nr 3: Dzielnica VI Bronowice, Dzielnica VII Zwierzyniec, Dzielnica VIII Dębniki – 6 radnych

Okręg nr 4: Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie – 6 radnych

Okręg nr 5: Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XIII Podgórze – 6 radnych

Okręg nr 6: Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie – 6 radnych

Okręg nr 7: Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVIII Nowa Huta – 6 radnych

Sonda Kto powinien zostać nowym prezydentem Krakowa? Łukasz Gibała Aleksander Miszalski Andrzej Kulig Prof. Stanisław Mazur Rafał Komarewicz Konrad Berkowicz Łukasz Kmita Adam Hareńczyk

Wybory do Rady Miasta Krakowa. Łukasza Gibała przedstawił listy wyborcze

Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach samorządowych 2024, przedstawił listy komitetu Kraków dla Mieszkańców w wyborach do Rady Miasta. Tak prezentują się pierwsze trójki w poszczególnych okręgach wyborczych.

Okręg nr 1 (Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony)

Łukasz Maślona (radny miejski)

Małgorzata Jantos (radna miejska)

Aleksandra Lewicka (lekarka weterynarii)

Okręg nr 2 (Prądnik Biały, Krowodrza)

Aleksandra Owca (radczyni prawna)

Piotr Polończyk (przedsiębiorca, radny dzielnicy Krowodrza)

Wiktoria Malinowska (studentka politologii)

Okręg nr 3 (Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki)

Łukasz Gibała (radny miejski)

Zuzanna Piekarz (absolwentka m.in. dziennikarstwa i filologii angielskiej)

Tomasz Pytko (przedsiębiorca, społecznik)

Okręg nr 4 (Łagiewniki-Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie)

Michał Starobrat (radny miejski)

Anna Bereżnicka-Płońska (nauczycielka, wieloletnia dyrektorka szkoły)

Jan Stanisław Pietras (radny miejski)

Okręg nr 5 (Bieżanów-Prokocim, Podgórze)

Rafał Zawiślak (radny dzielnicy Podgórze)

Emilia Drobot (studentka ochrony środowiska)

Tomasz Owsiak (od 30 lat zajmuje się finansami i księgowością)

Okręg nr 6 (Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie)

Rafał Nowak (koordynator ds. sprzedaży)

Anna Diakowicz (przedsiębiorczyni)

Michał Kowalówka (doktor nauk społecznych, wykładowca)

Okręg nr 7 (Bieńczyce, Nowa Huta)

Eliza Dydyńska-Czesak (wolontariuszka Krakowa dla Mieszkańców)

Łukasz Lenda (rysownik, malarz)

Anna Grabska (animatorka kultury)

Wybory do Rady Miasta Krakowa. Poseł PO Aleksander Miszalski przedstawił listy wyborcze

Kandydat na prezydenta Krakowa i poseł PO Aleksander Miszalski zaprezentował pierwsze trójki z list wyborczych do Rady Miasta Krakowa. Znalazło się na nich wiele głośnych nazwisk ze świata polityki, w tym osoby z Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, Zielonych, SDPL i Nowej Lewicy.

Okręg nr 1 (Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony)

Dominik Jaśkowiec

Piotr Moskała

Anna Bałdyga

Okręg nr 2 (Prądnik Biały, Krowodrza)

Jakub Kosek

Grzegorz Stawowy

Aleksandra Kot

Okręg nr 3 (Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki)

Tomasz Daros

Iwona Chamielec

Artur Buszek

Okręg nr 4 (Łagiewniki-Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie)

Małgorzata Potocka

Bogusław Kośmider

Agnieszka Pogoda-Tota

Okręg nr 5 (Bieżanów-Prokocim, Podgórze)

Zbigniew Kożuch

Sławomir Pietrzyk

Alicja Szczepańska

Okręg nr 6 (Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie)

Łukasz Sęk

Marek Hohenauer

Edyta Sikora

Okręg nr 7 (Bieńczyce, Nowa Huta)

Bogumiła Drabik

Sławomir Pietrzyk

Monika Frenkiel

Wybory do Rady Miasta Krakowa. Poseł Trzeciej Drogi Rafał Komarewicz przedstawił listy wyborcze

W poniedziałek, 11 marca poznaliśmy pełne listy kandydatów i kandydatek do Rady Miasta Krakowa z ramienia Trzeciej Drogi. Kandydat na prezydenta Krakowa poseł Rafał Komarewicz podczas prezentacji zadeklarował, że wśród kandydatów i kandydatek znajdują się "znajdują radni dzielnicowi, aktywiści społeczni, przedsiębiorcy, nauczyciele akademicy. Dzięki tej różnorodności zawodów, kompetencji i osobowości nasza lista kandydatów gwarantuje silną reprezentację różnych grup społecznych i ich poglądów".

Okręg nr 1 - Stare Miasta, Grzegórzki, Prądnik Czerwony

Karolina Górnisiewicz

Jerzy Sonik

Karol Ślęczek

Janusz Malicki

Michał Filipek

Dobromiła Olewicz

Hubert Szczurek

Aneta Jakubas

Okręg nr 2 - Prądnik Biały, Krowodrza

Marta Burzyńska

Anna Tuszyńska

Tomasz Regulski

Dawid Bełdzikowski

Agata Prokop

Marcin Rusek

Michał Wagner

Piotr Kubiczek

Okręg nr 3 - Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki

Marcin Kłos

Piotr Rusocki

Marta Krążyńska

Paweł Skrzypiec

Dorota Bargiel

Leonard Pieczara

Justyna Topolska

Joanna Zakrzewska-Pamuła

Łukasz Balon

Okręg nr 4 - Łagiewniki, Swoszowice, Podgórze Duchackie

Dominik Homa

Beata Pietrzyk

Paweł Heyduk

Anna Skalniak

Patryk Wojcieszczak

Anna Siekaniec

Igor dziedzic

Adam Mildner

Okręg nr 5 - Bieżanów-Prokocim, Podgórze

Katarzyna Pabian

Jacek Stawoski

Jarosław Wójcik

Barbara Jabłońska

Paweł Szczepanowicz

Mateusz Kołakowski

Katarzyna Pukło

Kinga Szwajcowska

Klaudia Ziobro

Okręg nr 6 - Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie

Wojciech Krzysztonek

Wiesław Zając

Olga Klocek

Patryk Brózda

Wojciech Hlibowicki

Kamil Losiak

Alicja Bazan

Aleksandra Raźny

Okręg nr 7 - Bieńczyce, Nowa Huta

Zygmunt Bińczycki

Jarosław Suski

Urszula Aksamit

Jolanta Szatko-Nowak

Rajka Andrasz

Marek Kurzydło

Wybory do Rady Miasta Krakowa. PiS zaprezentował liderów list wyborczych

Na listach kandydatów i kandydatek do Rady Miasta Krakowa z ramienia PiS pojawiło się wiele głośnych nazwisk. Partia zaprezentowała pierwsze trójki podczas konferencji 17 lutego.

Okręg nr 1 (Stare Miasto, Grzegórzki oraz Prądnik Czerwony)

Agnieszka Paderewska (była doradczyni sekretarza stanu w ówczesnym ministerstwie edukacji)

Monika Bętkowska (radna dzielnicy Stare Miasto)

Grzegorz Finowski (radny dzielnicy Grzegórzki)

Okręg nr 2 (Prądnik Biały, Krowodrza)

Maciej Michałowski (wieloletni dyrektor w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik ministra ds. igrzysk europejskich)

Agata Tatara (przewodnicząca komisji edukacji rady miasta)

Jolanta Janus (manager kultury)

Okręg nr 3 (Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki)

Mariusz Andrzejewski (pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

Marek Sobieraj (radny miejski)

Mirosław Gilarski (członek zarządu Link4)

Okręg nr 4 (Łagiewniki, Swoszowice, Podgórze Duchackie)

Krzysztof Sułowski (radny miejski)

Mariusz Kękuś (radny miejski)

Konrad Wnęk (wykładowca UJ)

Okręg nr 5 (Bieżanów, Prokocim, Podgórze)

Małgorzata Kot (radna miejska)

Jakub Dziedzic (wiceprezes Tauron Dystrybucja)

Piotr Kubiczek (przedsiębiorca i działacz społeczny)

Okręg nr 6 (Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie)

Michał Drewnicki (wiceprzewodniczący rady miasta)

Renata Kucharska (radna miejska)

Łukasz Cieślik (pracownik samorządowy)

Okręg nr 7 (Bieńczyce, Nowa Huta)

Włodzimierz Pietrus (radny miejski)

Edward Porębski (radny miejski)

Katarzyna Kapelak-Legut (wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Rafał Komarewicz. Poseł z Krakowa buduje formę na wybory: