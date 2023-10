Wybory 2023. Do kiedy otwarte są lokale wyborcze?

Wybory 2023 wreszcie nadeszły. Przez ostatnich kilka miesięcy Polacy mieli okazję poznać kandydatów oraz wartości, które reprezentują. Dzisiaj nadszedł wreszcie dzień, kiedy ruszyliśmy do urn wyborczych, aby zagłosować i zdecydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszego kraju. W niedzielę, 15 października lokale wyborcze będą otwarte bez przerwy w godzinach 7.00-21.00. W tym czasie należy zgłosić się do odpowiedniego miejsca, przypisanego do naszego miejsca zamieszkania, aby spełnić obywatelski obowiązek. Do komisji wyborczej należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość, czyli z dowodem osobistym lub paszportem.

Wybory 2023. Frekwencja wyborcza w Krakowie

Już wkrótce zostaną ogłoszone oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Jak na razie Państwowa Komisja Wyborcza poinformował, że do godziny 17.00 w wyborach wzięło udział 60,30 proc. mieszkańców Krakowa. Stolica Małopolski na tle innych miast wypada bardzo dobrze. Wyższa frekwencja była m.in. w Warszawie i do godz. 17 wyniosła 63,17 proc., w Białymstoku 62,64 proc. i w Szczecinie 62,24 proc. Najniższa frekwencja wyborcza w dużych miasta do godz. 17 była w Lublinie 53,21 proc., w Gdańsku 53,42 proc. i w Gorzowie Wielkopolskim 57.92 proc.

Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja w Małopolsce

Sama Małopolska ma także powód do dumy, bowiem frekwencja wyborcza w naszym województwie jest jedną z najwyższych w skali kraju. Do godz. 17 na pierwszym miejscu znalazło się Mazowsze z frekwencją wynoszącą 60,77 proc., za nim jest Małopolska z wynikiem 58,9 proc. i województwo łódzkie 58,58 proc. Najmniej osób poszło na wybory w województwie opolskim 52,26 proc., nieco lepiej było w województwie warmińsko-mazurskim 54,86 proc. i na Podkarpaciu 55,23 proc.

Frekwencja na referendum w Krakowie

15 października odbywają się nie tylko wybory parlamentarne, ale również referendum ogólnopolskie. O tym, czy uwzględnione w nim kwestie staną się wiążące dla rządu, który wkrótce powstanie, zdecyduje frekwencja. Oznacza to, że jeśli mniej niż połowa osób uprawnionych do głosowania zdecyduje się oddać w nim głos, to jego wynik nie będzie zobowiązujący dla polityków. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza nie podaje na razie informacji o frekwencji w referendum.

Wybory 2023. Prezydent RP Andrzej Duda oddał głos w lokalu wyborczym w Krakowie: