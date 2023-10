Wyniki wyborów w Polsce 2023. Która partia wygrała?

Ostatnie dni to bardzo gorący czas w Polsce. W niedzielę, 15 października Polacy ruszyli do urn, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. W tym roku zainteresowanie nimi było tak wielkie, że padł rekord frekwencyjny. We wtorek, 17 października o godz. 7.45 Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 99,96 proc. obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu, ogólnopolski wynik wygląda następująco:

PiS - 35,39 proc.

Koalicja Obywatelska - 30,68 proc.

Trzecia Droga - 14,41 proc.

Lewica - 8,61 proc.

Konfederacja - 7,16 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.

Polska Jest Jedna - 1,63 proc.

Wyniki wyborów w Polsce 2023. Kto wygrał w Krakowie? Są dane PKW ze wszystkich komisji

Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła liczenie głosów z wyborów parlamentarnych 2023 w Krakowie. Obecnie wszystko już stało się jasne. Wiadomo już, że frekwencja w stolicy Małopolski była niezwykle wysoka i wyniosła aż 81,95 proc. Która partia uzyskała największe poparcie i zdobyła najwięcej głosów?

Wyniki głosowania na komitety:

Koalicja Obywatelska - 34,35 proc. (171 227 głosów)

Prawo i Sprawidliwość - 25,07 proc. (124 957 głosów)

Trzecia Droga - 17,39 proc. (86 662 głosów)

Lewica - 12,98 proc. (64 712 głosów)

Konfederacja - 7,51 proc. (37 421 głosów)

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,40 proc. (6 958 głosów)

Polska Jest Jedna - 1,30 proc. (6 491 głosów)

Wyniki wyborów w Polsce 2023. Kto wygrał w Krakowie? Dane PKW na poniedziałek, g. 20.45

Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki głosowania w Krakowie. O godz. 20.45 policzono głosy z 453 na 454 (99,78%) obwodów głosowania. Mieszkańcy miasta zdecydowali. W stolicy Małopolski dużą przewagą głosów zwyciężyła Koalicja Obywatelska.

Wyniki głosowania na komitety w Krakowie:

Koalicja Obywatelska - 34,36 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 25,08 proc.

Trzecia Droga - 17,39 proc.

Lewica - 12,96 proc.

Konfederacja 7,51 proc.

Bezpartyjni samorządowcy - 1,39 proc.

Polska Jest Jedna - 1,30 proc.

