Z Krakowa polecimy do Marsa Alam w Egipcie. W piątek, 20 grudnia połączenie z obleganym przez Polaków kurortem turystycznym zostanie zainagurowane. Portal rynek-lotniczy.pl podaje, że wczasy w Egipcie z wylotem spod Wawelu zaoferowało biuro podróży Coral Travel. Trasa będzie obsługiwana raz w tygodniu przez boeinga 737 linii Enter Air. Ta maszyna pomieści na pokładzie 189 osób.

Kraków podbierze klientów Katowicom?

Pojawienie się możliwości wylotu do Marsa Alam z Krakowa jest korzystne dla turystów, ale według ekspertów wykluczone jest, by w najbliższym czasie oferta krakowskiego lotniska zagroziła Katowicom. Wyloty ze Śląska wciąż będą bardziej opłacalne.

- Operacje do Egiptu z Polski są realizowane na podstawie rotacji W, co oznacza, że samolot realizujący rotację do kurortów nad Morzem Czerwonym z baz, np. w Katowicach czy Warszawie, w między czasie wykona rotacje do portu trzeciego. W tym przypadku pośrednim lotniskiem będzie Kraków, w związku z czym harmonogram lotów nie jest zbytnio atrakcyjny dla szukających odpoczynku wczasowiczów. Popołudniowe wyloty z Balic i poranne rejsy powrotne z Marsa Alam ograniczają liczbę dni pobytowych do sześciu. W tym samym czasie, decydując się na wylot z Katowic i płacąc zbliżoną cenę, podróżny otrzymuje dodatkowy dzień w Egipcie, gdyż wyloty z Pyrzowic są realizowane wczesnym rankiem, a powroty w godzinach późnowieczornych - wyjaśnia portal rynek-lotniczy.pl.

Przystanek PKP Kraków - Piastów już działa

Kraków: choinka na Rynku już świeci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.