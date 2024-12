Znajdujący się w Pawilonie Wyspiańskiego sklep Kraków Story kończy działalność. Placówka ma funkcjonować jedynie do 31 grudnia 2024 r., po Nowym Roku zniknie z krajobrazu miasta. Decyzja o jej zamknięciu jest związana z likwidacją spółki Kraków 5020. Na początku grudnia radni podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania spółki.

- Drodzy Goście i Przyjaciele, 31 grudnia zamykamy drzwi Kraków Story – miejsca, które przez ostatnie dwa lata było przestrzenią spotkań, twórczości i dialogu o Krakowie. To koniec jednego rozdziału. Wierzymy jednak, że nasza opowieść będzie żyła dalej – w rękach mieszkańców i miłośników Krakowa. Dziękujemy Bohaterom Story: twórcom, rzemieślnikom, prowadzącym warsztatów, storytellerom i wszystkim pracownikom, którzy wkładali swoje serce w to miejsce. Przede wszystkim jednak, dziękujemy Wam – klientom, uczestnikom warsztatów i gościom, którzy współtworzyli tę opowieść swoją obecnością i energią. Do końca roku możecie nas odwiedzać. To ostatnia okazja, by spotkać się, odkryć Dobra Story i wybrać coś, co przypomni Wam o wyjątkowej krakowskiej opowieści. Dzieła, które są jeszcze dostępne w Pawilonie Wyspiańskiego idealnie sprawdzą się np. pod choinką! Kraków Story jest i było czymś więcej niż miejscem – to historia ludzi, ich pasji i miłości do naszego miasta. Jeszcze raz, dziękujemy za każdą chwilę, każde spotkanie i każdą historię, którą razem napisaliśmy. Jednocześnie chcemy poinformować, że w Pawilonie Wyspiańskiego w dalszym ciągu funkcjonować będzie punkt informacji turystycznej InfoKraków. Do zobaczenia! - czytamy na profilu FB Kraków Story.

Ceny w Kraków Story wprawiały w osłupienie

Kraków Story był jednym z najsłynniejszych sklepów w mieście. Duże kontrowersje wzbudzały ceny produktów oferowanych w placówce. - Krem dostosowany dla dzieci to wydatek rzędu 89 zł. Za płyn do kąpieli trzeba zapłacić 179 zł. Kremy do rąk w zależności od wielkości opakowania to koszt od 59 do 119 zł. Książki opowiadające historię Krakowa połączone z notatnikiem i wydane w różnych językach kosztują w przedziale od 44 do 60 zł. W lokalu znajdziemy także pamiątkowe produkty. Pocztówki kosztują 8 lub 12 zł, a plakaty od 69 zł do nawet 2 tys. zł. Notesy wyceniono na 20 zł, a za breloczki trzeba zapłacić 27 zł. W sklepie są także wazony z Krakowskiej Huty Szkła. Ich ceny wahają się w przedziale od ok. 100 do 900 zł - relacjonował portal Radia ESKA.

Kraków Story oferował nie tylko lokalne wyroby, ale też na przykład kawę z Papui Nowej Gwinei. Prawdziwą sensacją była ozdoba choinkowa w kształcie pieroga za 95 zł.

Sonda Czy spółka Kraków 5020 powinna zostać zlikwidowana? tak nie nie mam zdania