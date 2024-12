i Autor: ART SERVICE, SHUTTERSTOCK Kraków

Rynek nieruchomości

Szokujący wzrost cen mieszkań w Krakowie. Miasto bogaczy zostawione w tyle

Na przestrzeni ostatniego roku to w Krakowie doszło do największego wzrostu cen mieszkań spośród 30 światowych metropolii ujętych w rankingu firmy eXp Realty, cytowanym przez "Puls Biznesu". Przez 12 miesięcy w stolicy Małopolski mieszkania podróżowały aż o ok. 25 proc. To szybsze tempo wzrostu niż w Dubaju!