W Krakowie nożownik wtargnął do gabinetu lekarskiego. "Rany boskie, zabili doktora"

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ujawnił motyw ataku na lekarza, do którego doszło rano we wtorek, 29 kwietnia. Medyk otrzymał kilka ciosów od 35-letniego mężczyzny, który wtargnął do gabinetu, gdy przebywała tam inna pacjentka. Sprawca zemścił się za - jego zdaniem - nieprawidłowy sposób własnego leczenia.

- Mamy do czynienia z pacjentem, który był niezadowolony z przebiegu leczenia. Niestety pacjent podjął najgorszą z możliwych decyzji, polegającą na tym, że chciał sprawę wyjaśnić sam. Coś, drodzy państwo, co nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia dla tego typu działalności, dla tego typu tragedii - powiedział dyrektor placówki Marcin Jędrychowski podczas briefingu prasowego.

Szef Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ujawnił, że sprawa 35-latka była badana przez Rzecznika Praw Pacjenta, który nie dopatrzył się nieprawidłowości.

- Łączymy się w smutku z rodziną, żoną, bratem, dziećmi, rodzicami - dodał Marcin Jędrychowski, nie kryjąc emocji. Zmarły lekarz miał około 40 lat. W krakowskiej lecznicy pracował od wielu lat. Dyrektor szpitala nazwał go "cudownym ortopedą i człowiekiem".

Napastnik został ujęty przez ochronę, a następnie przekazany policji. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie działa normalnie z wyjątkiem oddziału ortopedii. Tam pracują śledczy. Prawdopodobnie ortopedia zostanie otwarta dopiero po weekendzie majowym.

Dramat w szpitalu w Krakowie. Lekarz zaatakowany nożem!

Zgwałcił i zamordował Wiktorię. Teraz chce się leczyć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy w Krakowie czujesz się bezpiecznie? tak nie