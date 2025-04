Do ataku doszło we wtorek, 29 kwietnia około godziny 10.30. W poradni ortopedycznej - w jednym z gabinetów - lekarz przyjmował pacjentów. To właśnie podczas trwania wizyty ortopeda został zaatakowany nożem przez nieznanego mężczyznę, który wtargnął do gabinetu.

– Rany boskie, zabili doktora – rozległ się krzyk pacjentów.

Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że chwilę później nożownik został zatrzymany przez ochronę szpitala. Zdążył zadać lekarzowi kilka ciosów nożem. Prawdopodobnie chciał opuścić placówkę.

"Super Express" dotarł do relacji naocznego świadka zdarzenia, który akurat w chwili ataku nożownika przebywał na oddziale. – Usłyszeliśmy przez radiowęzeł wewnętrzny, że wszyscy mają opuścić oddział ortopedyczny, bo ktoś rozpylił gaz. Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że doszło do ataku nożownika. Wszyscy wyszli przed budynek. Tam od razu pojawiły się panie psycholog i zaczęły udzielać wsparcia pacjentom. Potem przyjechała policja i zaczęła zabezpieczać teren – powiedział pan Jerzy.

Ranny lekarz od razu został przewieziony na salę operacyjną. Był w bardzo ciężkim stanie. Niestety nie udało się go uratować.

- Nie ma słów, które wyraziłyby mój smutek i gniew po śmierci Pana Doktora z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie, śmierci po ataku nożownika. Rodzinie i Współpracownikom Pana Doktora składam wyrazy głębokiego współczucia. Agresja wobec tych, którzy pełnią misję ratowania naszego zdrowia i życia jest barbarzyństwem i zasługuje na najwyższy wymiar kary - napisała na portalu X ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Nożownik został zatrzymany przez policję. Wiadomo, że to mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Ma 35 lat.

Zderzenie tramwajów w centrum Warszawy. Wielu poszkodowanych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.