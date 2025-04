Pijany kierowca zabił 10-letnie dziecko. Wiadomo, co 23-latek odpowiedział na zarzut prokuratury

Był cenionym i doświadczonym strażakiem. W trakcie służby wiele razy ratował innych i patrzył niebezpieczeństwu prosto w twarz. Niestety straszna choroba zabrała go bliskim zdecydowanie zbyt wcześnie. W niedzielę, 27 kwietnia w wieku 56 lat zmarł st. bryg. Bogdan Gumulak, były zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu, a przez większość służby dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Nowym Sączu oraz dowódca Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Nowy Sącz.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 30 kwietnia w Piwnicznej-Zdroju. Wprowadzenie ciała do miejscowego kościoła parafialnego nastąpi o godz. 13.25, pięć minut później rozpocznie się różaniec. Msza św. żałobna będzie sprawowana o godz. 14.00. Pochówek nastąpi bezpośrednio po jej zakończeniu.

Kim był Bogdan Gumulak?

Bogdan Gumulak urodził się 19 marca 1969 r. w Krynicy-Zdroju. Z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1987 r., kiedy to rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu na stanowisku pomocnika przodownika roty. W latach 1990–1992 rozpoczął naukę jako słuchacz-kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły, z dniem 01.07.1992 r., podjął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Sączu. W kolejnych latach pełnił służbę na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w województwach nowosądeckim i małopolskim.

W 1996 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i otrzymując awans na pierwszy stopień oficerski. Tytuł magistra uzyskał w 2015 r. w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, o specjalności Zarządzanie Środowiskowe w Sytuacjach Kryzysowych.

W latach 1999–2017 zajmował stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 2 w Nowym Sączu. Powołany został również na stanowisko Dowódcy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pełniąc tę funkcję do marca 2019 r.

Z dniem 1 listopada 2017 r. został powołany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

W trakcie swojej służby ukończył szereg kursów specjalistycznych przygotowujących do działań specjalistycznych i międzynarodowych, m.in.: kurs płetwonurka, kurs sternika motorowodnego, kurs obsługi geofonów, kurs obsługi GPS, kurs PEPP Pediatric Education for Prehospital Professionals, szkolenie medyczne wg programu szkolenia BTLS (Basic Trauma Life Support), szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej, przygotowanie do działań ratowniczych poza granicami kraju.

Uczestniczył w działaniach ratowniczych po trzęsieniach ziemi w ramach Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej USAR POLAND:

1999 r. Turcja (jako dowódca grupy),

2023 r. Iran,

2005 r. Indonezja,

2010 r. Haiti, oraz w szeregu działań poszukiwawczo-ratowniczych, na terenie kraju po katastrofach budowlanych.

Odznaczony m.in.: dwukrotnie Krzyżem Zasługi za Dzielność, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej".

Pożegnanie Bogdana Gumulaka po przejściu w stan spoczynku