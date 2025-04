Jak do tego doszło?

Pijany pędził przez wieś i zabił 10–latka. Wstrząsające okoliczności wypadku pod Limanową

10–letni Dawid wysiadł ze szkolnego autobusu kilkaset metrów od swojego domu. Nigdy do niego nie dotarł, bo przejechał go pijany 23–latek. Dariusz H. - mieszkaniec sąsiedniej wsi pędził skodą przez wieś. Świadkowie nie mają wątpliwości, że na liczniku mógł mieć nawet 130 km/h. Do wypadku doszło w miejscowości Krasne-Lasocice (powiat limanowski), na gminnej drodze, kwadrans przed godziną 15.