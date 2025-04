i Autor: Shutterstock (2)

Domorośli policjanci!

Jechali hulajnogą, zatrzymali ich 39- i 64-latek. Niesłychane, co działo się później! Szok w Wadowicach

Nie wiadomo, co kierowało 39- i 64-latkiem, którzy zatrzymali trzy osoby jadące hulajnogą elektryczną na placu Jana Pawła II w Wadowicach. To nie wszystko, bo mężczyźni przedstawili się nieletnim jako policjanci wydziału kryminalnego, przystępując do ich legitymowania. Całe zdarzenie wzbudziło podejrzenia u dwóch kobiet, które wezwały prawdziwych policjantów.