Zabójstwo na Sławkowskiej: co dalej ze sprawcą?

Dawid Ż. ( 35 l.), który wczoraj o 11.30 został zatrzymany w policyjnej obławie, przebywa w szpitalu psychiatrycznym. To on miał zastrzelić z zimną krwią przypadkowego mężczyznę w barze. Śledczy czekają na akta sprawy. Ale to lekarze ostatecznie zdecydują, czy mężczyzna podejrzewany o zastrzelenie pracownika ekipy remontowej i usiłowanie zabójstwa drugiego, zostanie doprowadzony przed oblicze prokuratora i usłyszy zarzuty. W tekście poniżej przedstawiamy najnowsze ustalenia w tej sprawie.