Strzelanina w Krakowie: Dlaczego Dawid Z. zabił na Sławkowskiej?

Dziś (9.02.2023) rano, w popularnym pubie przy ul. Sławkowskiej doszło do makabrycznych wydarzeń. Siedzący przy barze 35–latek otworzył ogień do mężczyzny z ekipy budowlanej. 32–letni Piotr B. został postrzelony w głowę, kula przebiła czaszkę na wysokości lewego ucha. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Drugi mężczyzna z ekipy remontowej, która pojawiła się w "Ministerstwie" cudem uniknął śmierci, bo podczas przeładowywania broni, sprawcy zaciął się mechanizm. Co wiemy o zbrodni?