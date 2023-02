Strzelanina w centrum Krakowa. Bandyta zabił pracownika budowlanego

W czwartek, 9 lutego około godz. 11.00 w lokalu gastronomicznym przy ul. Sławkowskiej w Krakowie doszło do morderstwa. Jak podaje RMF, ofiarą strzelaniny jest pracownik budowlany, który wykonywał pomiary techniczne w budynku. Sprawca miał celować również do drugiego z budowlańców, ale jego broń się zacięła i nie wypaliła. Zabójca został już zatrzymany przez policję. Ze wstępnych informacji wynika, że jest to klient baru, w którym doszło do strzelaniny. Obecnie nie są jeszcze znane motywy, jakimi się kierował, ani bardziej szczegółowe okoliczności zbrodni. Z informacji uzyskanych przez nas od zespołu prasowego KWP Kraków wynika, że drugi z postrzelonych mężczyzn trafił do szpitala. Funkcjonariusze ustalają, czy sprawca znał ofiary i czy między mężczyznami doszło przed strzelaniną do konfliktu.

- W środku przebywało kilku mężczyzn. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku innych osób. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jeden mężczyzna był reanimowany przez przybyłych na miejsce policjantów. Niestety życia tego mężczyzny nie udało się uratować - powiedział Radiu ESKA podkom. Piotr Szpiech, rzecznik prasowy KMP Kraków.

i Autor: Radio ESKA Sprawca postrzelił dwóch mężczyzn. Jeden z nich nie żyje, drugi trafił do szpitala.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w Krakowie? tak nie