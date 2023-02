Lawiny w Tatrach. Przez dwa dni pługi będą pracować na zasypanej trasie do Morskiego Oka

13-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Sprawca uciekł, nastolatka w ciężkim stanie trafiła do szpitala

Nowa Biała. Gigantyczny pożar w składzie budowlanym. Straty są ogromne

W składzie budowlanym w Nowej Białej (powiat nowotarski) doszło do gigantycznego pożaru. Ogień został zaprószony w garażu, ale płomienie rozprzestrzeniły się na kolejne zabudowania. Do walki z ogniem zadysponowano aż 92 strażaków z 23 zastępów. Udało im się uratować budynek biurowy, który również był zagrożony przez niszczycielski żywioł. Na szczęście w pożarze nie ucierpieli ludzie, ale straty materialne są ogromne. Spaleniu uległa część gospodarcza składu budowlanego wraz z wyposażeniem. Zniszczone zostały między innymi: linia produkcyjna pelletu, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa, samochód dostawczy, wózek widłowy, prasa hydrauliczna, tokarki, piec CO, kompresory oraz regały magazynowe. Trwa ustalanie przyczyny zdarzenia.

