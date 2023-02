Narazili ciężarną pacjentkę na śmierć, jej dziecko nie przeżyło. Ginekolog i dwie położne oskarżeni o błąd medyczny

Lawiny w Tatrach. Przez dwa dni pługi będą pracować na zasypanej trasie do Morskiego Oka

Chory senior podjął dramatyczną decyzję. 79-latek nie chciał już dłużej żyć. Pożar w Imbramowicach to nie był przypadek!

13-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Sprawca uciekł, nastolatka w ciężkim stanie trafiła do szpitala

Błąd medyczny w krakowskim szpitalu. Zmarło nienarodzone dziecko

Krakowska prokuratura regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy akt oskarżenia przeciwko lekarzowi ginekologii oraz dwóm położnym. Jak podała prokuratura, oskarżeni wykonywali obowiązki dyżurnego lekarza specjalisty ginekologii i położnictwa oraz położnych Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią Szpitala Miejskiego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Ich obowiązkiem była opieka nad będącą w 38. tygodniu ciąży pacjentką. U kobiety nastąpiło bowiem obfite odpłynięcie płynu owodniowego oraz aktywne krwawienie z dróg rodnych.

Śledczy ustalili, że oskarżeni zaniechali wdrożenia ścisłej obserwacji pacjentki oraz przeniesienia z pododdziału patologii ciąży na blok porodowy, co było niezgodne z zasadami wiedzy i praktyki medycznej i naraziło pacjentkę oraz jej nienarodzone dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tragicznym skutkiem tego nieumyślnego działania była śmierć nienarodzonego dziecka.

Co więcej, śledczy ustalili, że po wykonaniu zabiegu cesarskiego cięcia lekarz dyżurny zmienił treść zapisów w elektronicznej dokumentacji medycznej pokrzywdzonej dotyczących jej stanu zdrowia. W odniesieniu do lekarza, jako osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu, postępowanie dotyczyło więc również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej.

Do zdarzenia doszło 13 i 14 lipca 2019 roku

Położne nie przyznały się do winy

Położne nie przyznały się do zarzucanego im czynu. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei lekarz ginekolog-położnik przyznał się do winy i złożył wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego oraz orzeczenie uzgodnionej z nim kary i środków karnych w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto - kary grzywny wynoszącej 100 stawek dziennych (łącznie 10 tys. zł), zadośćuczynienia w wysokości 161 tys. zł na rzecz pokrzywdzonych oraz zasądzenie kosztów postępowania.