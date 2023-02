Pożar w Imbramowicach to nie był przypadek! Chory senior nie chciał dłużej żyć

Bohaterski policjant z Krakowa wskoczył do lodowatej wody, by ratować tonącego!

Pożar w Imbramowicach nie był przypadkowy. Senior podjął drastyczną decyzję

Nowe informacje w sprawie pożaru domu, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (5/6 lutego) w Imbramowicach (powiat olkuski)! Przypomnijmy, że z płonącego budynku wyniesiono mężczyznę, który był następnie reanimowany. Niestety pomimo starań ratowników jego życia nie udało się uratować. Zmarły lokator domu miał 79 lat (PAP początkowo podawał, że mężczyzna był wieku ok. 50 lat). Wokół tragicznego zdarzenia narosło sporo pytań i wątpliwości. Niektórzy z okolicznych mieszkańców mieli obawy, że pożar został wywołany przez podpalacza. Prawda okazała się inna, w Imbramowicach doszło do ludzkiego dramatu. Jak przekazał nam prok. Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, samotnie mieszkający senior sam podpalił dom, a następnie podjął próbę samobójczą. Powodem jego decyzji mogły być problemy zdrowotne, z którymi się zmagał. Nie ma żadnych przesłanek do twierdzenia, że pożar wynikał z działania innych osób. Świadczy o tym między innymi fakt, że drzwi do domu były zamknięte od wewnątrz.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna ten, mieszkał sam w domu znajdującym się miejscowości Imbramowice. Mężczyzna miał problemy zdrowotne. W nocy 05/06 lutego 2023 mężczyzna zainicjował ogień we wnętrzu domu w pokoju w okolicy łóżka, a następnie targnął się na własne życie poprzez powieszenie, w tej samej okolicy pomieszczenia mieszkalnego. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej przez służby medyczne, mężczyzna zmarł. Jak ustalono drzwi i okna budynku były zamknięte od wewnątrz. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Nie została w sprawie zatrzymana żadna osoba - przekazał nam prok. Janusz Hnatko.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

