Nie zdradził komu pożyczył samochód, teraz ma trafić do więzienia. Sąd wydał list gończy

Co za wpadka!

Bohaterski policjant z Krakowa wskoczył do lodowatej wody, by ratować tonącego!

Przez błahostkę ma trafić za kraty. Sąd wydał list gończy

Trwają poszukiwania 30-letniego Patryka Golenia, który nie stawił się do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Mężczyzna ma spędzić za kratami 6 dni, ponieważ nie wykonał orzeczonej wobec niego kary grzywny za wykroczenie. Jego przewinienie polegało na tym, że na żądanie uprawnionego organu nie wskazał osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Ten przepis ma przede wszystkim ułatwiać służbom ściganie sprawców przestępstw drogowych, gdy są one popełnianie przez kierowcę nie będącego właścicielem samochodu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy wydał za Patrykiem Goleniem list gończy. Mężczyzna, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości mieszkał przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie.

Gdzie zgłaszać informacje na temat poszukiwanego? Policja zapewnia anonimowość

Policja apeluje, żeby wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-912 lub pod numer alarmowy 112. Informatorzy mają zapewnioną anonimowość. Równocześnie mundurowi ostrzegają, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

i Autor: Małopolska Policja Patryk Goleń ostatni raz zamieszkiwał przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie.

Sonda Czy sądy w Polsce działają sprawnie? tak nie nie mam zdania