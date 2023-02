Pieszy potrącony na pasach w centrum Tarnowa. Kierowca go nie zauważył

Plastikowa pułapka uwięziła mężczyznę. Co on tam robił?!

Po godzinie szóstej rano, w pobliżu kościoła misjonarzy w Tarnowie kierowca peugeota potrącił pieszego przechodzącego przez pasy. Poszkodowany skarżył się na ból kończyn, dlatego karetka pogotowia ratunkowego zabrała go do tarnowskiego szpitala. Z ustaleń policji wynika, że 50-letni kierowca osobowego peugeota jechał ulicą Krakowską w kierunku ulicy Narutowicza. Gdy przejeżdżał przez oznakowane przejście dla pieszych nie zauważył mężczyzny przechodzącego przez jezdnię. Nieuważny szofer stracił prawo jazdy, a dodatkowo czeka go postępowanie sądowe w związku ze stworzeniem zagrożenia w ruchu drogowym.

Tarnowska policja wciąż poszukuje sprawców potrąceń pieszych, którzy uciekli bez udzielenia pomocy poszkodowanym. Do pierwszego z takich incydentów doszło w Otfinowie, z kolei drugi wydarzył się na ul. Kołłątaja w Tarnowie.

