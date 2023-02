W centrum Tarnowa złamał seniorowi kręgosłup i uciekł. Świadkowie zdradzili, co wiedzą o wypadku

Książe przyjedzie do Tarnowa

W niedzielę, 5 lutego po godz. 4.00 nad ranem, na ul. Kołłątaja w Tarnowie kierowca samochodu osobowego potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy poszkodowanemu. Ranny 70-latek został przetransportowany do szpitala. Tam stwierdzono u niego złamanie kręgosłupa. Na szczęście życiu seniora nie zagraża niebezpieczeństwo. Mundurowi zabezpieczyli zapisy kamer monitoringu miasta i rejestratorów należących do prywatnych przedsiębiorców. Świadkowie zdarzenia określają pirata drogowego, jako kierowcę małego osobowego samochodu najprawdopodobniej skody, model fabia lub scala. Zebrany materiał dowodowy posłuży do określenia winy uczestników feralnego incydentu.

Tarnowscy policjanci zwracają się z apelem do osób, które mają informacje w tej sprawie o kontakt telefoniczny z prowadzącym to postępowanie tel. 47 831 13 80 codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 lub dyżurnym KMP w Tarnowie 47 831 29 00 przez całą dobę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzecznik@tarnow.policja.gov.pl.

