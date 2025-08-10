Zakaz fajerwerków w Krakowie? Możesz zabrać głos!

Władze Krakowa uruchomiły ankietę, w której mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat używania fajerwerków na terenie miasta. Zebrane głosy posłużą do opracowania ewentualnych lokalnych regulacji w tej sprawie. Kwestionariusz porusza kwestie różnych rodzajów fajerwerków, ewentualnych ograniczeń czasowych w ich odpalaniu. Gdzie można głosować?

Kraków pyta mieszkańców o przyszłość fajerwerków w mieście. Zrobiono ankietę

Władze Krakowa uruchomiły ankietę, w której mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat używania fajerwerków na terenie miasta. Zebrane głosy posłużą do opracowania ewentualnych lokalnych regulacji w tej sprawie. Ankieta jest dostępna: na miejskiej stronie internetowej Krakowa, w aplikacji mKraków w kaflu „Twoja opinia”. Mieszkańcy mogą oddać swój głos do 18 sierpnia. Czego dotyczą pytania? Kwestionariusz porusza m.in. kwestie: stosunku do różnych rodzajów fajerwerków, ewentualnych ograniczeń czasowych i przestrzennych, alternatywnych form pokazów, takich jak ciche fajerwerki, pokazy świetlne czy lasery. „Twoje zdanie pomoże zdecydować, w jakim kierunku powinny pójść lokalne regulacje dotyczące używania środków pirotechnicznych w naszym mieście” – zachęcają organizatorzy na stronie ankiety.

Prezydent miasta: "Możemy świętować sylwestra czy bawić się na Paradzie Smoków bez hukowych petard"

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przypomniał, że sam opowiada się przeciwko fajerwerkom hukowym: „Zabawa kosztem drugiego stworzenia nie jest dobra. Możemy świętować sylwestra czy bawić się na Paradzie Smoków bez hukowych petard”. Dyskusja o fajerwerkach powraca w Krakowie co roku w okresie sylwestrowym. Zwolennicy zakazu powołują się głównie na dobro zwierząt, przeciwnicy – na utrwaloną tradycję i charakter świątecznych obchodów. Obecnie samorządy w Polsce nie mają skutecznych narzędzi prawnych, by całkowicie zakazać odpalania fajerwerków w przestrzeni publicznej. Możliwe jest jedynie nakładanie mandatów przy ujęciu na gorącym uczynku.

