Zakaz fajerwerków w Krakowie? Możesz zabrać głos!

Kraków pyta mieszkańców o przyszłość fajerwerków w mieście. Zrobiono ankietę

Władze Krakowa uruchomiły ankietę, w której mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat używania fajerwerków na terenie miasta. Zebrane głosy posłużą do opracowania ewentualnych lokalnych regulacji w tej sprawie. Ankieta jest dostępna: na miejskiej stronie internetowej Krakowa, w aplikacji mKraków w kaflu „Twoja opinia”. Mieszkańcy mogą oddać swój głos do 18 sierpnia. Czego dotyczą pytania? Kwestionariusz porusza m.in. kwestie: stosunku do różnych rodzajów fajerwerków, ewentualnych ograniczeń czasowych i przestrzennych, alternatywnych form pokazów, takich jak ciche fajerwerki, pokazy świetlne czy lasery. „Twoje zdanie pomoże zdecydować, w jakim kierunku powinny pójść lokalne regulacje dotyczące używania środków pirotechnicznych w naszym mieście” – zachęcają organizatorzy na stronie ankiety.

ZOBACZ TEŻ: Miał rzucić na teren budowy fajerwerki. Spłonęła elewacja i okna. Straty oszacowano na 2 mln złotych

Prezydent miasta: "Możemy świętować sylwestra czy bawić się na Paradzie Smoków bez hukowych petard"

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przypomniał, że sam opowiada się przeciwko fajerwerkom hukowym: „Zabawa kosztem drugiego stworzenia nie jest dobra. Możemy świętować sylwestra czy bawić się na Paradzie Smoków bez hukowych petard”. Dyskusja o fajerwerkach powraca w Krakowie co roku w okresie sylwestrowym. Zwolennicy zakazu powołują się głównie na dobro zwierząt, przeciwnicy – na utrwaloną tradycję i charakter świątecznych obchodów. Obecnie samorządy w Polsce nie mają skutecznych narzędzi prawnych, by całkowicie zakazać odpalania fajerwerków w przestrzeni publicznej. Możliwe jest jedynie nakładanie mandatów przy ujęciu na gorącym uczynku.

Sonda Czy jesteś za całkowitym zakazem używania fajerwerków? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ: Krakowskie kurioza i ciekawostki. Jak dobrze znasz dziwne i śmieszne krakoskie problemy? Pytanie 1 z 10 O sprawie krakowskiego laguna słyszała cała Polska. Czym okazał się być ten niebezpieczny "zwierz", znaleziony na drzewie? Pluszową zabawką Rogalikiem francuskim Puszką po napoju energetycznym Następne pytanie