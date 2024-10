Co z biletami?

W czwartek, 10 października i w piątek, 11 października w Małopolsce będą gościć prezydenci państw Grupy Arraiolos. Jest to nieformalne zgromadzenie prezydentów lub innych przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, podczas którego politycy omawiają bieżącą sytuację oraz przyszłość UE. Nazwa pochodzi od portugalskiej miejscowości Arraiolos, gdzie miało miejsce pierwsze takie spotkanie. Tradycyjnie odbywają się one raz w roku, a Kraków gościł już Grupę Arraiolos w 2013 r. W tym roku politycy z całej Europy odwiedzą nie tylko stolicę Małopolski, ale też Wieliczkę. Wizyta, choć prestiżowa, wiąże się z utrudnieniami.

W związku z przyjazdem prezydentów wojewoda małopolski wydał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz zakaz ruchu pojazdów nienormatywnych. Zgodnie z prawem "są to pojazdy, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach Prawa o ruchu drogowym". Zakaz dotyczy wyłącznie Krakowa i Wieliczki. Jest to zakaz ograniczony w czasie do dni, w których prezydenci będą obecni w Małopolsce. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wprowadzone przez wojewodę zakazy będą obowiązywać:

w dniu 10 października 2024 r. w Wieliczce na obszarze dróg:

ul. Daniłowicza,

ul. Kleśnieńska (na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Janińska),

ul. Janińska,

ul. Matejki,

ul. Dembowskiego;

w dniu 11 października 2024 r. w Krakowie na obszarze dróg:

ul. Zwierzyniecka,

ul. Straszewskiego,

ul. Podzamcze,

ul. Św. Idziego,

ul. Bernardyńska,

ul. Smocza,

ul. Koletek,

ul. Stradomska;

w dniu 11 października 2024 r. na terenie Miasta Krakowa na rzece Wisła na odcinku od Mostu Dębnickiego do Mostu Grunwaldzkiego.

