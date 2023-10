Przerażająca zbrodnia w Tarnowie. Zabił ciężko chorego synka i wyskoczył z balkonu

Już pierwsze informacje o tej zbrodni były przerażające. W centrum Tarnowa zabity został 7-letni chłopczyk, a sprawca ranił również jego mamę. Przed blokiem znajdującym się przy ul. Krakowskiej policja znalazła rannego mężczyznę, który wyskoczył z balkonu znajdującego się na drugim piętrze. Wkrótce na jaw zaczęły wychodzić kolejne straszne szczegóły. Osobą, która zabiła bezbronne dziecko okazał się jego ojciec. Dmytro T. zadał Maksymowi śmiertelne ciosy nożem i ranił swoją żonę Anastazję. Chłopiec nie miał żadnych szans na ucieczkę, ponieważ cierpiał na mózgowe porażenie dziecięce i poruszał się przy pomocy balkonika przeznaczonego dla niepełnosprawnych. Rodzina migrantów z Ukrainy zamieszkała w Tarnowie właśnie ze względu na chorobę 7-latka. Dmytro miał zarobić na leczenie i rehabilitację swojego jedynaka, tymczasem w okrutny sposób pozbawił go życia.

Kilka dni przed zbrodnią Anastazja zwróciła uwagę na dziwne zachowanie swojego męża. Dmytro stał się milczący i trudno było nawiązać z nim kontakt. Również pracodawca mężczyzny zauważył zmianę w zachowaniu podwładnego.

Po zbrodni sprawca morderstwa ranił siebie w klatkę piersiową i wyskoczył przez balkon. Śledczym opowiadał później, że jego czyn wynikał z troski o rodzinę, na którą miała czyhać bliżej nieokreślona "grupa" lub tajemnicza "władza". Od zbrodni minęły właśnie dwa lata. Dziś wiemy już, jaka była przyczyna tej tragedii.

Dmytro T. nie trafił do więzienia. Został uznany za niepoczytalnego

Po dokonaniu zbrodni i wyskoczeniu przez balkon ranny Dmytro T. trafił do szpitala. Gdy jego stan zdrowia poprawił się, mężczyźnie przedstawiono zarzuty zabójstwa dziecka oraz usiłowania zabójstwa żony. Od początku istniały jednak wątpliwości co do stanu jego zdrowia psychicznego. Sąd zdecydował więc o objęciu go detencją. Biegli nie mieli wątpliwości. Dmytro T. był niepoczytalny w momencie popełnienia strasznego czynu i w związku z tym nie mógł odpowiadać karnie za zabicie syna. Zdiagnozowano u niego schizofrenię urojeniową. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Tarnowie zdecydował o umorzeniu sprawy karnej i skierowaniu Ukraińca do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

7-latek zabity nożem w Tarnowie. Tragiczny finał rodzinnej awantury

4 latek utonął w studni na placu zabaw w przedszkolu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.