Zakopianka w kierunku Krakowa zablokowana po zderzeniu samochodów. 5-kilometrowy zator!

2026-01-18 17:54

Na zakopiance w miejscowości Chabówka zderzyły się dwa samochody osobowe, co doprowadziło do zablokowania jezdni w kierunku Krakowa. Skutki wypadku są fatalne dla płynności ruchu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na miejscu utworzył się gigantyczny, około 5-kilometrowy korek.

  • Na Zakopiance (DK 47) w Chabówce doszło do zderzenia dwóch samochodów, co spowodowało zablokowanie drogi w kierunku Krakowa.
  • W wyniku zdarzenia utworzył się około 5-kilometrowy zator. W kolizji nikt nie ucierpiał.
  • Według szacunków utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 18:00.

Zakopianka stoi w stronę Krakowa, służby w akcji

Do zdarzenia doszło na wysokości Chabówki, na pasie ruchu prowadzącym w stronę Krakowa. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, choć na ten moment nie ma informacji o osobach rannych, okazało się na tyle poważne, że konieczne było całkowite wstrzymanie ruchu.

Na miejscu natychmiast pojawiły się odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren wypadku i przystąpiły do niezbędnych czynności. Ich praca jest kluczowa nie tylko dla ustalenia przyczyn kolizji, ale przede wszystkim dla jak najszybszego udrożnienia przejazdu.

Stworzył się pięciokilometrowy zator drogowy

Służby szacują, że droga może pozostać zablokowana nawet do godziny 18:00. Dla podróżujących oznacza to perspektywę spędzenia dłuższego czasu w unieruchomionych pojazdach. Pięciokilometrowy zator to prawdziwy test cierpliwości i odporności na stres. W takich warunkach kluczowe jest zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń policji oraz innych służb obecnych na miejscu.

Warto pamiętać, że korek na Zakopiance może się jeszcze powiększać, w miarę jak do miejsca zatoru będą dojeżdżać kolejni kierowcy. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, sprawdzanie komunikatów drogowych oraz aplikacji nawigacyjnych, które mogą sugerować alternatywne, lokalne trasy pozwalające ominąć zator. Niestety, dla wielu podróżujących ten dzień zakończy się z dużym opóźnieniem.

