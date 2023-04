Zakopianka zablokowana po zderzeniu pługopiaskarki z busem. Wielokilometrowy korek

Utrudnienia na zakopiance. Pługopiaskarka zderzyła się z busem

Rano w piątek, 7 kwietnia na zakopiance w Nowym Targu pługopiaskarka zderzyła się z busem. Z informacji GDDKiA wynika, że do kraksy doszło przez kierowcę osobówki, który zjechał na sąsiedni pas ruchu. Uderzył wówczas w busa, a następnie oba pojazdy wpadły na pługopiaskarkę. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Na zakopiance przed miejscem wypadku utworzył się wielokilometrowy korek.

Policja wyznaczyła objazdy. W kierunku Zakopanego samochody są kierowane w Klikuszowej przez Ludźmierz, a w kierunku Krakowa objazd został poprowadzony przez ul. Świętej Anny w Nowym Targu, a następnie w stronę Ludźmierza do Klikuszowej. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do godz. 9.30.

