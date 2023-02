Zapowiedź Czarnka. Ważne ogłoszenie dla maturzystów!

Antoś z Krakowa cierpi na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Jego choroba przewróciła życie rodziny do góry nogami

Przemysław Czarnek ma ważną wiadomość dla maturzystów! Co się zmieni?

Czwartkowym gościem w porannym programie na antenie Radia ZET był obecny minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. Tłumaczył on, że kryteria na maturach, które odbędą się już za kilka miesięcy, zostaną obniżone.

– W przyszłym tygodniu ogłosimy przyjemną informację dla maturzystów, dot. zakresu materiału i skali trudności na egzaminach ustnych. Pójdzie w kierunku zmniejszenia liczby zadań, jawnych również i wyboru tych zadań. Ogłosimy to we wtorek – tłumaczył na antenie.

Co więcej, warto wspomnieć, że tegoroczni maturzyści będą pierwszym rocznikiem po trzyletniej przerwie, który będzie zdawał obowiązkowe egzaminy ustne. We względu na naukę zdalną spowodowaną pandemią koronawirusa egzamin maturalny z każdego przedmiotu będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

W tym roku zmieni się również forma egzaminu ustnego. Czego mogą spodziewać się maturzyści?

Uczeń będzie losował zestaw egzaminacyjny, w skład którego będą wchodziły dwa zadania. Jedno będzie dotyczyło obowiązkowej lektury, drugie, będzie związane z literaturą lub innym dziełem sztuki.

Internauci są oburzeni wiadomością przekazaną przez Czarnka!

Magdalena pytała: "Jest 68 dni do matury. Maturzyści opracowują pytania, a za tydzień powiecie, że ich czas na to poświęcony trafi na śmietnik, bo akurat te usunięcie? Co z ubiegłorocznymi, którzy polski zdali, zaliczają matematykę, a muszą zdawać ustny, chociaż w ich roczniku nie obowiązywał?".

Ewa dodała: "Dwa miesiące przed maturą? Uczniom, którzy 2 lata byli na zdalnym, którzy przez ponad 3 lata nie wiedzieli, jak będą wyglądać arkusze maturalne? W tym roku matury próbne poszły najgorzej od 1989 roku".

Dominik na końcu zapytał ponownie: "Można tak zmieniać zasady na dwa miesiące przed egzaminem?".

