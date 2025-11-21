Zima zaatakowała w Małopolsce. Diametralna zmiana pogody w jedną noc

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-11-21 22:49

Atak zimy w Małopolsce! W piątek ulice Krakowa i okolicznych miejscowości zrobiły się białe, a na drogi wyjechały piaskarki. Wszystko za sprawą pogody, która w ciągu jednej nocy diametralnie zmieniła się z jesiennej na zimową.

  • W piątek w Małopolsce, w tym w Krakowie, nastąpił nagły atak zimy, a na drogi wyjechały piaskarki.
  • Na południu województwa panują trudne warunki drogowe, przez co na zakopiance utknęły TIR-y. W Tatrach ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego.
  • IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, a synoptycy przewidują, że intensywne opady śniegu potrwają do środy.

Gwałtowny atak zimy. Pogoda zmieniła się w jedną noc. Do kiedy będzie sypać?

Na południu Małopolski zrobiło się biało w ciągu jednej nocy. W piątek, 21 listopada mieszkańcy stolicy Małopolski mogli od świtu podziwiać białą aurę. Ci którzy zdążyli zmienić opony na zimowe wyszli z domu z ulgą, jednak spóźnialscy mieli duży problem, bo na drogach od piątku panują trudne warunki, zwłaszcza na południu województwa. Na zakopiance wiele tirów utknęło na śliskich i stromych drogach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło w Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Synoptycy przewidują, że może spaść w weekend nawet pół metra śniegu. Białego puchu nie zabraknie także w innych częściach województwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Sypać ma aż do środy, 26 listopada.

