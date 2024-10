i Autor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie

Kraków

Zmiana na Wszystkich Świętych. Łatwiejszy dojazd do cmentarza w Grębałowie

Od czwartku, 31 października linie tramwajowe w Krakowie dojadą do przystanku „Jarzębiny”, położonego najbliżej cmentarza Grębałów. To zmiana związana z obchodami dnia Wszystkich Świętych. Do nekropolii dojedziemy liniami nr 1 i 5. Nowa organizacja obejmie również linie autobusowe. Co się zmieni?