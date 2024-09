Znamy wykonawcę obwodnicy Zatora. Wiemy, kiedy ruszy budowa

Wiemy, kto i kiedy wybuduje obwodnicę Zatora

Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA poinformowała, że inwestycję wykona firma Skanska. Jej wartość wyniesie 78,6 mln zł. Chodzi o 2,1 km nowej drogi krajowej 28, która od południowego zachodu ominie Zator.

Wykonawca został wybrany w trybie dialogu konkurencyjnego. Zastosowaliśmy tę niecodzienną procedurę z uwagi na innowacyjny charakter inwestycji wykorzystującej metodykę BIM (ang. Building Information Modeling).

– poinformowała Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Metodyka BIM oznacza zarządzanie informacją, w której od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie obiektu, wykorzystuje się wspólne środowisko danych raz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów budowlanych.

Pierwsza taka inwestycja w Małopolsce

Budowa obwodnicy Zatora ma być pierwszą inwestycją w małopolskim oddziale GDDKiA, w której zostanie zastosowany elektroniczny dziennik budowy. Założeniem kontraktu jest wyeliminowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dokumentacji papierowej.

Jak zauważa Monika Skrzydlewska, wykonawca obwodnicy został wybrany nie poprzez stosowany zwykle przetarg nieograniczony, ale poprzez dialog konkurencyjny. – W pierwszym etapie tej procedury zgłosiło się do nas sześć firm. Spośród nich wybraliśmy trzy, z którymi prowadziliśmy zasadniczy dialog – powiedziała Skrzydlewska.

Z wykonawcami spotykaliśmy się w czterech turach. Podczas trzech pierwszych rozmawialiśmy osobno z każdą firmą o jej doświadczeniach związanych z BIM. (…) W czasie ostatniej przedstawiliśmy nasz pomysł na tę metodykę.

– wskazała przedstawicielka krakowskiego oddziału GDDKiA.

Trzy oferty na budowę obwodnicy Zatora

Do dialogu wpłynęły trzy oferty. Mostostal Warszawa zaoferował 67,38 mln zł, Skanska 78,61 mln zł, a konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe i Strabag – 76,17 mln zł. GDDKiA oceniła je zgodnie z kryteriami, z których najwyżej punktowany był zastosowany zakres BIM. W tej dziedzinie najwyżej została oceniona propozycja firmy Skanska.

Zdaniem Skrzydlewskiej, do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora, jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie bowiem nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót - drogowe, mostowe i instalacyjne, w tym wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne.

Droga będzie miała 2,1 km długości. Przebiegnie od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP, czyli drogą główną ruchu przyspieszonego, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

Inwestycja obejmuje rozbudowę fragmentów ulic Wadowickiej (DK28), Gen. Sikorskiego (DW781), Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Powstaną nowe szosy należące do gminy, które będą służyły do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie przebudowana infrastruktura techniczna - wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano też przejście i trzy przepusty dla zwierząt, dwa sztuczne mokradła i ekrany akustyczne.

Droga powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Przewidywany czas budowy to lata 2025-2027.

Droga krajowa 28 biegnie na południu Polski, od zachodniej części Małopolski po Medykę na granicy z Ukrainą na Podkarpaciu.