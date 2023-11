Znany aktor zrzucił 12 kilogramów

– To była przesada! Wakacje życia, przepiękne okoliczności przyrody i ja, zachwycony tym wszystkim...raj – opowiada pan Łukasz. To właśnie podczas uwiecznia na filmie wakacyjnych przeżyć dostrzegł niedoskonałości swojego wyglądu. – Na szyi miałem taki jakby obwarzanek, niewiele brakowało mi już do ludzika Michelin – mówi. Moment, którym artysta uświadomił sobie swoją nadwagę nim wstrząsnął. – Zapadłem w jakiś rodzaj depresji dotyczącej mojego wyglądu, czułem się źle ze sobą, zmęczony przygnębiony. Powiedziałem dość! Założyłem sobie jedną rzecz, że codziennie będę uprawiał jakiś sport; nie ma wymówki, nie ma taryfy ulgowej – wspomina aktor. Zaczął od skakanki, morsowania, potem narty, tenis. Oczywiście pan Łukasz zastosował dietę. – Zero cukru, zero tłuszczu, postawiłem na drób. To jest nasze ciało, w tym ciele spędzamy najwięcej czasu. Zadbajmy o nie – apeluje do wszystkich, którzy czują, że jest ich za dużo. Dieta i ruch a także ograniczenie alkoholu i zwiększenie częstotliwości uśmiechania się to świetny pomysł na jesienną słotę.

Tutaj można zobaczyć nagranie, w którym Łukasz Rybarski opowiada o swojej przemianie: https://www.youtube.com/watch?v=1qkiEYUtDoM&t=13s