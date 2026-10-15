Żołnierze wesprą rynek technologii. Rusza bezpłatny program "Trzecia Linia"

Choć to twórcy i inżynierowie odpowiadają za kreowanie nowoczesnych rozwiązań, dopiero wojskowi z odpowiednim stażem operacyjnym są w stanie rzetelnie zweryfikować ich użyteczność. To właśnie perspektywa żołnierza pozwala ocenić, czy dany sprzęt sprawdzi się na froncie, czy jego obsługa nie będzie zbyt skomplikowana i z jakimi barierami spotka się w terenie. Skuteczne połączenie tych dwóch światów ma fundamentalne znaczenie dla budowania silnej obronności państwa.

Na styku tych obszarów operuje inicjatywa „Trzecia Linia”. Projekt ten stworzono z myślą o osobach, które zdjęły już mundur Wojska Polskiego, ale nadal chcą aktywnie wykorzystywać nabyte wcześniej umiejętności. Celem programu jest kompleksowe przygotowanie wojskowych do kooperacji z firmami z sektora IT, startupami, inwestorami oraz szeroko pojętym przemysłem obronnym, skupionym na technologiach podwójnego zastosowania, czyli takich, które służą wojsku i cywilom.

Program „Trzecia Linia” dla byłych żołnierzy. Znaczenie doświadczenia z armii

Lata spędzone w jednostkach to nie tylko biegłość w obsłudze wojskowego ekwipunku i znajomość suchych procedur. Kluczowe okazują się tu kompetencje miękkie, takie jak zarządzanie ludźmi, błyskawiczna ocena ryzyka oraz podejmowanie trafnych decyzji pod ogromną presją przy braku pełnych informacji. Właśnie te cechy są na wagę złota w zespołach projektujących technologie dual-use, pomagając im właściwie zdefiniować oczekiwania odbiorców i sprawnie zaplanować testy symulujące realne środowisko walki.

Przejście do cywilnego biznesu bywa jednak sporym wyzwaniem ze względu na zupełnie inny styl komunikacji i specyfikę pracy. Aby skutecznie działać w nowym środowisku, były mundurowy musi nauczyć się języka inżynierów i przedsiębiorców oraz zrozumieć mechanizmy komercjalizacji czy etapy tworzenia produktu. Inicjatywa „Trzecia Linia” została skonstruowana w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić uczestnikom tę skomplikowaną transformację.

- Tęsknota za misją determinuje wybory zawodowe wielu byłych żołnierzy, dlatego wierzymy, że program Trzecia Linia spotka się z dużym zainteresowaniem. W trzeciej dekadzie XXI wieku, w dobie głębokich zmian na współczesnym polu walki, bezpieczne otoczenie geopolityczne zależy również od zdolności państwa do tworzenia innowacji na rzecz bezpieczeństwa i odporności. Właśnie dlatego doświadczenie i kompetencje weteranów i byłych żołnierzy są dziś tak cenne - mówi Izabela Albrycht, pełnomocniczka Rektora AGH ds. NATO DIANA, kierująca działaniami FORT Kraków po stronie AGH.

Praca po służbie wojskowej. Czego dokładnie uczy inicjatywa FORT Kraków?

Osoby zakwalifikowane do projektu przejdą intensywne szkolenia przybliżające realia rynku zbrojeniowego i innowacji podwójnego zastosowania, a także procesy komercjalizacji towarów. W agendzie warsztatów znalazły się takie zagadnienia jak analiza potrzeb konsumentów, budowa modeli biznesowych, pozyskiwanie funduszy, ochrona własności intelektualnej, weryfikacja technologii czy optymalne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji.

Organizatorzy zadbali również o praktyczny aspekt wejścia na cywilny rynek pracy. Byli żołnierze dowiedzą się, jak atrakcyjnie ująć swoje wojskowe umiejętności w życiorysie, jak z sukcesem przechodzić przez rozmowy rekrutacyjne i rozsądnie zaplanować swoją dalszą drogę. Całość uzupełnią sesje z mentorami, a także bezpośrednie spotkania z ekspertami i weteranami, którzy z powodzeniem odnaleźli się w biznesie po odejściu ze struktur siłowych.

Potencjalne ścieżki kariery po zakończeniu edukacji są niezwykle zróżnicowane i perspektywiczne. Absolwenci mogą pracować jako doradcy technologiczni, członkowie zespołów wdrożeniowych w firmach zbrojeniowych, mentorzy startupów, analitycy w funduszach inwestycyjnych lub założyć własną firmę. Zdobędą również kwalifikacje potrzebne do pełnienia ról mentorów w programach takich jak EUDIS, IDA oraz NATO DIANA, a nawet do funkcji eksperckich przy unijnych projektach związanych bezpośrednio z obronnością.

Bezpieczeństwo Polski a „Trzecia Linia”. Skąd wzięła się nazwa projektu?

Samo nazewnictwo przedsięwzięcia czerpie bezpośrednio z historii wojskowości, odwołując się do rzymskich formacji triarii – ostatecznej rezerwy składającej się z najstarszych, zaprawionych w bojach wojowników. W dzisiejszych realiach rolę tej niezawodnej linii przejmują weterani, którzy choć nie służą już na froncie, wciąż wspierają ojczyznę poprzez doradzanie przedsiębiorcom i rozwój nowoczesnych technologii.

Stawką w tym procesie jest nie tylko indywidualny sukces zawodowy uczestników, ale również dostarczenie polskiej gospodarce i zbrojeniówce niezbędnych kompetencji. Praktyczna wiedza byłych mundurowych to najlepszy katalizator, który pozwala błyskawicznie przekuć abstrakcyjne koncepcje w działające narzędzia odpowiadające na rzeczywiste potrzeby wojska.

Osoby zainteresowane udziałem w pilotażowej odsłonie projektu mogą nadsyłać zgłoszenia do 25 października 2026 roku (do godziny 23:59). Sama nauka wystartuje w listopadzie i potrwa do lutego 2027 roku, przy czym większość zajęć zaplanowano w formule online, z wymogiem obecności na minimum dwóch spotkaniach stacjonarnych. Udział jest całkowicie darmowy, a miejsc jest niewiele, więc szczegółowe wytyczne warto sprawdzić na stronie trzecia-linia.pl.

Inicjatywa zyskała prestiżowe wsparcie najważniejszych instytucji w kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz, pełniący funkcję ministra obrony narodowej i wicepremiera, a także Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęli to wydarzenie oficjalnym patronatem honorowym.

O FORT Kraków

FORT Kraków to wyspecjalizowana jednostka powołana do życia przez Krakowski Park Technologiczny oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, której nadrzędnym celem jest stymulowanie rozwoju technologii dual-use. Ośrodek stanowi platformę współpracy łączącą środowiska wojskowe, biznesowe, naukowe i administracyjne. Wyróżnia się na arenie międzynarodowej jako jedyny akcelerator NATO DIANA w Polsce, oficjalny partner europejskiego EUDIS Business Accelerator oraz krajowy operator programu IDA.

Funkcjonowanie jednostki opiera się na stabilnych fundamentach finansowych zapewnianych bezpośrednio przez państwo. Przedsięwzięcie „FORT Kraków Polski Akcelerator DIANA” jest dotowane ze środków publicznych w ramach inicjatywy Ministra Finansów i Gospodarki na lata 2025-2029 pod nazwą „Wsparcie kompetencji w obszarze innowacji dual-use”. Wspomniane fundusze przeznaczono na wyłonienie operatora kluczowego dla całego sektora Programu akceleracyjnego DUET – Dual-Use Emerging Technologies.