Kierowcy ostrzegali przed żółtym renault. "Jeździ jak wariat, wyprzedza awaryjnym"

Wciąż nie milkną echa tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, do którego doszło w nocy 15 lipca. Kierowca pędząc Aleją Krasińskiego w kierunku Mostu Dębnickiego stracił panowanie nad pojazdem. Następnie przejechał przez skrzyżowanie, zjeżdżając przed mostem w lewą stronę i uderzając w słup sygnalizacji świetlnej oraz lampę oświetlenia ulicznego. Samochód dachował, spadając po schodach na bulwar Czerwieński, gdzie z kolei uderzył w betonowy murek. W wyniku zdarzenia zginął 24-letni kierowca Patryk P., syn znanej z telewizyjnego programu Sylwii Peretti, a także jego koledzy, którzy byli pasażerami: Aleksander T., Michał G. i Marcin H..

Jak mówiła w wywiadach celebrytka, syn odziedziczył po niej pasję do motoryzacji. Na różnych portalach społecznościowych Patryk, prezentował swoje zamiłowanie do tuningowanych aut. Pokazywał także swoje ostatnie auto: żółte Renault Megane R.S. I to właśnie przed tym samochodem ostrzegali się wzajemnie kierowcy. Na portalu portalu tablica-rejestracyjna.pl internauci mogą wpisywać komentarze dotyczące konkretnych samochodów. Wiele z nich dotyczyło właśnie żółtego renault.

Jak podaje "Fakt", ludzie już wcześniej w ostrych słowach komentowali brawurę prowadzącego auto. Najstarszy wpis pochodzący z 2020 roku został usunięty przez administratora tuż po tragicznym wypadku. To tylko niektóre z komentarzy, które można było znaleźć na portalu tablica-rejestracyjna.pl:

"Jak chcesz się zabić idioto, to się zabij, nie narażając innych",

"Jeździ jak wariat, wyprzedza awaryjnym.",

"Imbecylu, żeby ci tak prawo jazdy zabrali na dożywocie. Jeździe z pi**ą na masce i myśli, że jest królem szosy".

Kraków: tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn