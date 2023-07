Patryk dał pojeździć koledze, potem wrócił za kółko. Pędzili ulicami Krakowa, zginęli w jednej chwili

i Autor: reprodukcja ART SERVICE / SUPER EXPRESS(4), POLICJA

Nowe ustalenia

Patryk dał pokierować koledze, potem wrócił za kółko. Doszło do tragedii. Wypadek na moście Dębnickim w Krakowie

Wracamy do tragicznego wypadku na moście Dębnickim w Krakowie, do którego doszło 15 lipca o 3.00 nad ranem. Cztery osoby pędziły ulicami miasta. W pewnym momencie doszło do tragedii. Kierujący stracił panowanie nad autem, doszło do koszmarnego wypadku.Kierowca i trójka pasażerów zginęli na miejscu. Wśród ofiar był Patryk P., syn znanej z serialu telewizyjnego celebrytki, Sylwii Peretii. Policja ujawniła, że to on kierował renault, choć były co do wątpliwości. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, skąd wynikały te nieścisłości.