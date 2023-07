Syn gwiazdy zginął wraz z przyjaciółmi po szaleńczym rajdzie ulicami Krakowa. Wiemy, kim pozostałe ofiary [NOWE FAKTY]

Szalony rajd złotym autem skończył się śmiercią. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych i rozciąć karoserię wraku

Patryk P., syn znanej celebrytki Patrycji zginął wraz z kolegami w sobotę na ranem w Krakowie. Młody mężczyzna pędził swoim złotym renaultem Alejami Trzech Wieszczów. Przed mostem Dębnickim kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód dachował i spadł na nabrzeże. Z leżącego na bulwarz pojazdu nikt nie wychodził. – Otrzymaliśmy zgłoszenie, że pojazd osobowy zjechał z mostu Dębnickiego i nikt z niego nie wychodzi– relacjonował mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. Strażacy byli na miejscu po niespełna 4 minutach od zgłoszenia. By dostać się do uwięzionych w środku, musieli użyć narzędzi hydraulicznych i rozciąć karoserię wraku. Przybyła na miejsce zespół ratownictwa medycznego czekał, by udzielić pomocy poszkodowanym. Strażacy wyciągnęli ze zmiażdżonego pojazdu Patryka P.( † 23 l.) , Aleksandra T. Michała G. ( † 24 l.) i Marcina H. († 20 l.). Wszyscy byli reanimowani na miejscu. Niestety wszyscy zmarli.

Kim były ofiary wypadku w Krakowie? Czterej młodzi mężczyźni byli fanami motoryzacji. Dwaj z nich to kuzyni

Wiadomo, że przyjaciele wybrali się w sobotni wieczór do Krakowa. Wszyscy byli fanami motoryzacji, mieszkali w Wieliczce i jej okolicach. Patryk P. to syn znanej z serialu telewizyjnego Sylwii Peretti. – On uwielbiał szybką jazdę samochodem. Przyjaźnił się z Michałem – powiedziała nam przyjaciółka rodziny nieżyjącego Michała. Dodała, że Michał G. kilka miesięcy temu się ożenił. Z kolei Aleksander T. był kuzynem Michała. Chłopak był sierotą, w ciągu siedmiu ostatnich lat zmarli jego rodzice, obydwoje na raka. – Dołączył do nich, to wielki szok i tragedia dla rodziny i przyjaciół Olka. Nie możemy w to uwierzyć – powiedziała nam przyjaciółka chłopaka.

Najnowsze ustalenia ws. wypadku. W sieci huczy od komentarzy

Najmłodszą ofiarą wypadku jest Marcin H. Miał zaledwie 20 lat. Śledczy zabezpieczyli dowody m.in nagranie z monitoringu miejskiego, który zarejestrował rajd ulicami Krakowa i moment wypadku. Nie mają też wątpliwości kto prowadził pojazd. – Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie w dniu 15 lipca 2023 r. wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie przez kierującego pojazdem marki Renault tj. Patryka P. Odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że kierowcą była inna osoba, informujemy, iż wszystkie ustalenia wskazują, że to Patryk P. kierował wskazanym samochodem. W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swego samochodu – poinformował Sebastian Gleń, rzecznik prasowy KWP w Krakowie.

Tymczasem w sieci nie milkną komentarze po wypadku, który wstrząsnął Polakami. – To nie pierwszy raz. Regularnie uczestniczyli w takich rajdach po mieście (...) zapłacili najwyższą cenę – napisały w sieci osoby, które ich znały.