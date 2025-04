Matura 2025

Życzenia dla maturzystów 2025. Czego życzyć przed egzaminem dojrzałości?

Maj to czas, w którym tysiące młodych ludzi w Polsce przystępuje do egzaminu maturalnego. To wyjątkowy moment – podsumowanie lat nauki oraz pierwszy krok w dorosłość. Składanie życzeń maturzystom stało się piękną tradycją. Podpowiadamy, czego warto im życzyć i przedstawiamy gotowe propozycje życzeń na maturę 2025.