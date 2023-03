i Autor: wm.policja.gov.pl Drogówka - zdj. ilustracyjne.

Małoletni kierowca

12-latek za kierownicą motoroweru! Wiózł matkę do sklepu. Wszystko na oczach policjantów

W miejscowości Łankiejmy (woj. warmińsko-mazurskie) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę motoroweru, który miał... 12 lat. Chłopiec wiózł do sklepu swoją matkę, która poprosiła go o to. Niedługo czeka ich kolejna przejażdżka, ale do sądu. Szczegóły w dalszej części artykułu.