Dwaj włamywacze zatrzymani. Działali na stacjach paliw i restauracjach w Olsztynie i Ostródzie

Olsztyńscy policjanci dążyli do ustalenia okoliczności włamań do restauracji, myjni samoobsługowych czy stacji paliw. Do przestępczego procederu dochodziło od grudnia 2022 roku do marca 2023 roku na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego oraz ostródzkiego. Służby dotarły do dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z serią włamań. Zostali oni przyłapani na gorącym uczynku we wtorek (21 marca) w nocy podczas próby włamania do jednej z myjni samoobsługowych na terenie Ostródy. Kiedy sprawcy zorientowali się, że zostali namierzeni przez policjantów, próbowali za wszelką cenę uciec, nie bacząc na konsekwencje. - Nie dość, że nie reagowali na polecenia funkcjonariuszy i ostrzeżenia użycia wobec nich środków przymusu bezpośredniego, to podczas ucieczki samochodem próbowali potrącić blokujących im drogę funkcjonariuszy, narażając ich na poważne obrażenia - mówi Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Mundurowi oddali strzały ostrzegawcze w kierunku sprawców, którzy uciekli osobowym mercedesem, przy okazji uszkadzając nieoznakowany radiowóz.

Przed policją ukryli się w lesie. Mundurowi wyciągali z bagna jednego ze sprawców

Szczęście przestępców nie trwało długo. Następnego dnia dwaj mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Olsztyna. Okazało się, że próbowali ukryć się m.in. w lesie. 28-latek tak bardzo chciał wymknąć się policjantom, że podczas ucieczki zanurzył się po pas w bagnie. Policjanci weszli za nim do wody i wyciągnęli go. Co więcej, podczas przeszukania przy mężczyźnie znaleziono woreczek foliowy z zawartością białego proszku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to metamfetamina, którą przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

Dwaj włamywacze w rękach policji. Młodszy z nich ma 18 zarzutów

Prowadzone postępowanie wykazało, że mężczyźni wspólnie mieli włamać się do dwóch olsztyńskich restauracji i jednej myjni samoobsługowej, a także do jednej ze stacji paliw w powiecie olsztyńskim. Zdecydowanie więcej na sumieniu ma młodszy z mężczyzn. 28-latek jest dodatkowo podejrzany o próby, a także włamania do myjni samoobsługowych, restauracji czy stacji paliw. Dodatkowo ci sami mężczyźni byli również w zainteresowaniu policjantów z Ostródy. W marcu 2022 roku mieli włamać się do dwóch myjni samoobsługowych na terenie Ostródy uszkadzając wyrzutniki, a następnie zabierając monety. 28-latek usłyszał łącznie 18 zarzutów dotyczących kradzieży oraz usiłowania i dokonania kradzieży z włamaniem. Ponadto, 28-latek odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy oraz posiadanie narkotyków. 33-latek usłyszał 6 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem.

Obu mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Łączna wartość strat spowodowanych ich działalnością to ponad 120 tysięcy złotych. Kwota ta dotyczy nie tylko skradzionej gotówki, ale także zniszczeń dokonanych podczas włamań. W sobotę (25 marca) decyzją sądu wobec 28-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Z kolei wobec 33-latka zastosowano dozór policyjny. Sprawa ma charakter rozwojowy - niewykluczone, że mężczyźni mogą mieć związek z innymi przestępstwami przeciwko mieniu, co jest przedmiotem prowadzonego postępowania.

Sonda Czy zostałeś kiedyś okradziony? Tak Nie