12-letni Krzyś zginął na pasach. "To pani syn mnie zabił”! Roman J. nie pójdzie siedzieć

Olsztyn. Krzysiu zmarł w szpitalu. Dwa tygodnie przed urodzinami

Matka chłopca – Magdalena B. – w sądzie trzymała zakrwawiony plecak syna jak relikwię. Osiwiała w jedną noc. Przez dziewięć miesięcy nie była w stanie pracować.

– Zabrali mi wszystko. On jechał po zakupy, a ja pochowałam dziecko – mówiła, łkając.

Ale najgorsze przyszło później. W bocznej drodze w Tuławkach, niedaleko miejsca wypadku spotkała nieznajomego starszego pana. Gdy powiedziała, że mieszkaniec tej wsi zabił jej dziecko, usłyszała:

– To ja. To pani syn mnie zabił. Mam same kłopoty przez to. Przez niego schudłem 17 kilo! - Tak właśnie Roman J. skomentował śmierć 12-latka. W śledztwie nie przyznawał się do winy. Zrobił to dopiero przed sądem. Milczał. Nawet wtedy, gdy przesłuchiwano matkę. Nie spojrzał. A przeprosił po pytaniu swojego obrońcy. Przed rozprawą... zgłaszał kobietę na policję. Twierdził, że go nęka. Próbował też odzyskać prawo jazdy, ale nie pozwoliła na to mu prokuratura.

Groźna sytuacja w Olsztynie. Wyprzedzał na pasach

"Droga była wąska"

Na sali sądowej mówił, że nic nie widział. Że droga wąska. Że minął się z koparką. Że jeździ od 50 lat i nigdy nie dostał punktów. Po kilku miesiącach rozpraw, sąd wydał wyrok.

– Oskarżony nie zachował ostrożności. Nie obserwował drogi. Nie zatrzymał się, mimo że inne auto to zrobiło - uzasadniał na sali sędzia.

Jednak wyrok był nie taki jak oczekiwała zrozpaczona rodzina. Roman J., za rozjechanie chłopczyka nie pójdzie siedzieć. Usłyszał rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 10-letni zakaz prowadzenia i 50 tys. złotych rekompensaty za śmierć dla rodziny Krzysia.

To wszystko. Żadnego aresztu. Żadnej celi. Żadnej kary, która zrównałaby się z tym, co przeżyli rodzice chłopca. W uzasadnieniu sędzia mówił:

– Jeśli chodzi o kwestię ustalenia prędkości (...), to dokładne ustalenie tej wartości w oparciu o dostępny materiał dowodowy nie jest możliwe. W sposób pewny nie można ustalić także szczegółowych przyczyn, dla których oskarżony zaniechał należytej ostrożności i należytej obserwacji drogi. W ocenie Sądu, to rozproszenie uwagi mogło nastąpić wskutek mijania się oskarżonego z jadącą z naprzeciwka koparką. Kara wymierzona oskarżonemu jest adekwatna do stopnia winy oraz stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu.

Wyrok nie jest prawomocny. Rodzina Krzysia zapewne złoży apelację. Mama chłopca, nie była w stanie rozmawiać z dziennikarzami. Mimo, że od dnia śmierci jej synka minął już prawie rok, to nadal kobieta nie może się po tym pozbierać.